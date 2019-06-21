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Brent petrolün varili 64,25 dolar

21 Haziran 2019 Cuma 09:44
Brent petrolün varili 64,25 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 64,25 dolardan işlem görüyor.

Dün yüzde 4,61 artışla 64,80 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,67 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,65 düşüşle 64,25 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,35 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün sosyal medya üzerinden paylaştığı "İran çok büyük bir hata yaptı!" açıklaması, Orta Doğu'da ABD-İran ilişkilerinin gerginleştiğine işaret ederken, bölgeden gerçekleşecek ham petrol sevkiyatlarında güvenlik sorunları oluşabileceği endişelerine neden oldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü duyurmuştu.

Dünyanın en fazla petrol sevkiyatının gerçekleştiği Hürmüz Boğazı, ABD'nin İran üzerindeki yaptırımları nedeniyle Tahran yönetimi tarafından geçen ay kapatılma tehdidiyle karşı karşıya kalırken, petrol arz güvenliği üzerinde olumsuz etki yaratmış ve fiyatlarda yükselişe neden olmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 64,30 ile 64,71 dolar aralığının direnç, 63,48 ile 63,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 09:44
  1. ABD
  2. Brent Petrol
  3. Hürmüz Boğazı
  4. iran
  5. petrol fiyatları

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