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Brent petrolün varili 63,01 dolar

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:53
Brent petrolün varili 63,01 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 63,01 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,98 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 63,01 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,46 dolardan alıcı buldu.

Dün, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin enerji ve petrol bakanlarının katılımıyla 6'ncısı düzenlenen toplantıda "OPEC Artı" olarak da adlandırılan oluşuma üye 24 ülke, geçen aralık ayında kararlaştırılan petrol üretimini kısma kararını 31 Mart 2020'ye kadar sürdürme konusunda anlaştı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, bu yılın ikinci yarısı için çeşitli senaryolar üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını kaydederek, özellikle G20 Zirvesi'nde yapılan görüşmelerin petrol pazarı için olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Öte yandan, ABD'li yatırım bankacılığı ve finansal hizmetler kuruluşu Morgan Stanley, uzun vadeli Brent fiyat tahminini varil başına 65 dolardan 60 dolara indirdiğini duyurdu.

Ayrıca kuruluş, gelecek üç ayda Brent petrolün varil fiyatının 65-67,5 dolar civarında seyredeceğini bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 62,65 ile 62,80 dolar aralığının direnç, 62,35 ile 62,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:53
  1. Brent Petrol
  2. ham petrol
  3. OPEC
  4. petrol fiyatları
  5. WTI

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