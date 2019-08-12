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Brent petrolün varili 58,37 dolar

12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:54
Brent petrolün varili 58,37 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,37 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 59,13 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 58,73 dolardan tamamladı. Haftanın ilk gününde Brent petrolün varili saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 azalışla 58,37 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,29 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, ABD ile Çin arasındaki ticari gerginlik ve küresel ekonomiye dair endişelerin petrol fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) cuma günü yayımladığı aylık petrol piyasası raporunda ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığı ve yavaşlayan küresel ekonomi nedeniyle 2019 için petrol talep tahminini günlük 1,1 milyon varile indirmesi petrol fiyatlarındaki düşüşü destekledi.

Öte yandan, petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 3-9 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 6 adet azalarak 770'e indi.

Brent petrolde teknik olarak 58,34 ile 58,56 dolar aralığının direnç, 57,90 ile 58,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:54
  1. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolü
  2. Brent Petrol

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