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Ekonomi Brent petrolün varili 47,81 dolar
Ekonomi

Brent petrolün varili 47,81 dolar

Yeniakit Publisher
2020-11-27 09:48:58 -
Brent petrolün varili 47,81 dolar

İSTANBUL (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 47,81 dolardan işlem görüyor. 

Dün 47,58 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 47,79 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 47,81 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 45,03 dolardan alıcı buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmelerin etkisiyle marttan bu yana en yüksek seviyeyi gören petrol fiyatlarında, piyasalardaki arz fazlası endişeleriyle kısmi düşüşler yaşanıyor.

Ayrıca, ABD'de tekrar karlı hale gelen kaya petrolü üretiminin arz fazlasına yol açabileceği endişeleri fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Öte yandan, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayla mücadele kapsamında alınan tedbirler ve artan vaka sayıları, piyasalarda "kısa vadede petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" algısını güçlendirerek fiyatların yükselişini kısıtlamaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 61 milyona yaklaşırken, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD 12,8 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alıyor.

Petrol piyasaları, şu anda günlük 7,7 milyon varil üretim kesintisi yapan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, 30 Kasım-1 Aralık'ta gelecek yıla ilişkin kesinti kararını görüşeceği toplantıya odaklanmış durumda.

Grubun, daha önce kararlaştırdığı üretim miktarını 2021'de günlük 2 milyon varil artırma planını erteleyerek mevcut üretim kesintisi anlaşmasının süresini uzatması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 48,03 ile 48,29 dolar aralığının direnç, 47,77 ile 47,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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