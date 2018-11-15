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Brent petrolün varil ücreti 66,06 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,06 dolardan el değiştiriyor.

15 Kasım 2018 Perşembe 09:47
Brent petrolün varil ücreti 66,06 dolar

Dün 65,59 dolardan güne başlayan ve gün içinde 67,60 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,02 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.18 itibarıyla yüzde 0,06'lık artışla 66,06 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 56,12 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Ekim ayı petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi günlük 200 bin varil artarak 32 milyon 990 bin varile ulaştı.

Küresel petrol arzı ekim ayında bir önceki aya göre 20 bin varil artışla günlük 100 milyon 720 bin varile yükseldi.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 6 milyon 980 bin varil oldu. Böylece ekimde OPEC'in toplam petrol üretimi günlük 39 milyon 970 bin varile çıktı.

Dün açıklanan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD’de petrol stokları 3,2 milyon varil olan beklentinin çok üstünde, 8,8 milyon varil artışla 440,7 milyon varile ulaştı.

Uzmanlar, artan petrol arzına rağmen düşmesi beklenen talebin piyasalarda fiyatların baskılanmasına neden olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, dünya ekonomilerinde özellikle Asya’nın büyük ekonomilerindeki büyümenin düşeceği beklentilerinin petrol talebi yönünde bir zayıflamayı tetikleyeceğini ve bu gelişmeye rağmen petrol üreticilerinin artan petrol arzının fiyatların seyrini negatif etkileyeceğini kaydetti. 

Brent petrolde, teknik olarak 66,12 ile 66,35 dolar aralığının direnç, 65,66 ile 65,89 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 09:47
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