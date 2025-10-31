  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yine CHP yine rüşvet baskını: CHP Bodrum Belediye Meclis Üyesi Niyazi Atare rüşvetten gözaltına alındı

Balıkesir Sındırgı'da yeni deprem

CHP’deki yolsuzlukları anlattığı için küfür yiyen Barış Yarkadaş çıldırdı: Belediyeleri soyan hırsızların hiç mi suçu yok kardeşim?

Tek çözüm idam! Mafyaya büyük operasyon

Bakan Göktaş: Aileyi korumak savunma sanayi kadar önemli

İşte Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin gücü

Amerika karar verdi: Batı Balkanların sınırlarını 'donduruyor' açıklandı! Komiteye girecek, kabul etti

Erdoğan ile görüşen İmralı Heyeti'nden açıklama

O ülkeye vizesiz seyahat başladı: Kafası esen gidecek

Gelinin annesi şok etti! ‘Kızımın yanlışının da sonuna kadar arkasındayım’ dedi, eteğini kaldırdı…
Yerel Brent petrol fiyatlarında son durum! Varil fiyatı 63,96 dolara yükseldi
Yerel

Brent petrol fiyatlarında son durum! Varil fiyatı 63,96 dolara yükseldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Brent petrol fiyatlarında son durum! Varil fiyatı 63,96 dolara yükseldi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,96 dolardan işlem görüyor. Analistler, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların küresel ekonomik gelişmeler ve arz-talep dengesine bağlı olarak değişebileceğini belirtiyor.

Dün 64,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,01 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,07 azalarak 63,96 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 60,06 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki düşüşte, güçlü dolar, zayıf Çin verileri ve küresel arzın artacağı beklentileri etkili oldu.

ABD doları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirimin kesin olmadığını açıklamasının ardından güç kazandı. Powell, yüksek düzeydeki belirsizliklere vurgu yaparken, temkinlilik mesajları verdi.

Powell'ın mesajlarının etkisiyle dün para piyasalarındaki fiyatlamalarda sert değişimler oldu. Fed'in aralıkta 25 baz puan faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 95'ten yüzde 70 seviyesine geriledi.

Çin'de imalat faaliyetlerinin ekimde daraldığını gösteren haber akışı da fiyatları baskılayan bir unsur oldu. Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 6 milyon 900 bin varil azalışla beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ticari ham petrol stokları geçen hafta 6 milyon 900 bin varil azalarak, 416 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi, stokların 900 bin varil düşeceği yönündeydi.

ABD'nin benzin stokları bu dönemde yaklaşık 5 milyon 900 bin varil azalarak, 210 milyon 700 bin varil oldu. Söz konusu veriler, talebin yüksek seyrettiği algısına yol açarak, fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtladı.

Piyasalar, kısa vadede OPEC ve OPEC dışı üreticilerden oluşan OPEC+ grubunun 2 Kasım'daki toplantısına odaklandı. Grubun, toplantıda aralık için günlük 137 bin varillik ek üretim artışı açıklaması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 66,93 dolar direnç, 60,09 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

 

Petrol Fiyatlarında Sert Gerileme! Piyasalar Tedirgin Oldu!
Petrol Fiyatlarında Sert Gerileme! Piyasalar Tedirgin Oldu!

Ekonomi

Petrol Fiyatlarında Sert Gerileme! Piyasalar Tedirgin Oldu!

Bakan Bayraktar duyurdu: "Diyarbakır’da Gabar’dan da büyük petrol potansiyeli var!"
Bakan Bayraktar duyurdu: "Diyarbakır’da Gabar’dan da büyük petrol potansiyeli var!"

Gündem

Bakan Bayraktar duyurdu: "Diyarbakır’da Gabar’dan da büyük petrol potansiyeli var!"

ABD ham petrol stoklarında sert düşüş! Piyasalarda hareketlilik başladı
ABD ham petrol stoklarında sert düşüş! Piyasalarda hareketlilik başladı

Dünya

ABD ham petrol stoklarında sert düşüş! Piyasalarda hareketlilik başladı

TPAO, "Türkiye Petrolleri'ne operasyon" açıklaması
TPAO, "Türkiye Petrolleri'ne operasyon" açıklaması

Ekonomi

TPAO, "Türkiye Petrolleri'ne operasyon" açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23