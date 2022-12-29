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Ekonomi Brent petrol fiyatında düşüş!
Ekonomi

Brent petrol fiyatında düşüş!

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,41 dolardan işlem görüyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 10:24:00 -
Brent petrol fiyatında düşüş!

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,41 dolardan işlem görüyor.

Dün 85,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 83,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,43 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de artan Kovid-19 vaka sayılarının talep görünümünü olumsuz etkilemesi etkili oldu.

Ülkede artan vaka sayıları, İtalya ve ABD'nin Çin'den gelen yolcular için Kovid-19 testini zorunlu hale getirmesine neden oldu.

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