  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bremen‘de kurulan Kovid-19 aşı merkezi basına tanıtıldı
Aktüel

Bremen‘de kurulan Kovid-19 aşı merkezi basına tanıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 13:14:46 -
Bremen‘de kurulan Kovid-19 aşı merkezi basına tanıtıldı

BREMEN (AA) - Almanya’nın Bremen kentinde kurulumu tamamlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı merkezi basına tanıtıldı.

Bremen'deki fuar alanında kurulan aşı merkezi 14 Aralık Pazartesi günü aşı işlemlerine hazır olacak.

Onayın alınmasının ardından ilk olarak Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği aşı uygulanacak.

Bremen Eyalet Sağlık Bakanı Claudia Bernhard, eksi 72 derecede saklanması gereken Pfizer ve BioNTech aşısı için hazırlıkların tamamlandığını ve ilk etapta 50 bin aşı beklediklerini ifade etti.

Bernhard, aşı merkezinin giriş ve çıkış kapılarının ayrı olacağını; merkezde maske, mesafe ve hijyen kuralına uyulup uyulmadığının sıkı bir şekilde denetleneceğini belirtti.

Saat 08.00 ile 20.00 arasında açık olacak merkezde günde 1500 kişiye aşı yapılması planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hatay'da korkutan deprem
Spor

Hatay'da korkutan deprem

Hatay'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.
İlham Aliyev duyurdu: Bu konuda Türk şirketleriyle anlaştık
Gündem

İlham Aliyev duyurdu: Bu konuda Türk şirketleriyle anlaştık

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ’da Ermeni işgalinden kurtarılan topraklarda imar çalışmaları için Türkiye’den şirketl..
Türk futbolu şokta! Kulüp başkanına silahlı saldırı
Spor

Türk futbolu şokta! Kulüp başkanına silahlı saldırı

2. Lig'de mücadele eden Gümüşhanespor'un Başkanı Vahit Olgun, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay