BPA'yı ülkeler birer ikişer yasaklıyor

Kimya endüstrisi her sene 3 milyon tona yakın BPA üretiyor ve bu miktar giderek artıyor. Özellikle üreme ve hormon sistemini bozucu etkileri olan BPA'nın kalp damar hastalıkları, diyabet, obezite, astım, karaciğer hasarı, meme ve prostat kanseri gibi pek çok hastalığa yol açabileceğini gösteren yüzlerce araştırma var.

Her gün kullandığımız sayısız üründe Bisfenol A veya kısaca BPA adıyla bilinen ve plastiği sertleştirmek için kullanılan bir madde bu..

Daha çok bardak, şişe, saklama kabı gibi yiyecek ve içeceklerin muhafazasında kullanılan plastik kaplardan BPA'ya maruz kalmak mümkün.

5 yıl süren bir araştırma, BPA ile erkek kısırlığı arasında bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Bu ilişki yaş, kronik hastalık, sigara, alkol, ağır metal ve diğer kimyasallara maruz kalma gibi faktörlerden bağımsız.. Journal Fertility and Sterility adlı dergide yayımlanan araştırma insanı dehşete düşürüyor.

Kandaki BPA miktarı yükseldikçe bu bozuklukların daha da belirginleştiği görüldüğü gibi ortalama emniyet sınırlarının altında olanların bile tehlike altında olmaları söz konusu.



Vücudun BPA'yı östrojen veya anti-androjen olarak algıladığı ve böylece de hormonları ve reseptörlerini etkilediği sanılıyor.

Erkekler tedbir olarak BPA'dan olabildiği kadar uzak durmalıdır. BPA'nın, kadın üreme sistemini etkilemesi de muhtemel..

BPA bugüne kadar Kanada ve ABD'de 5 eyalette yasaklandı. Danimarka BPA salgılayabilen ve çocukların teması olan yiyecek paketleri, biberonlar, çocuk bardakları gibi ürünler için geçici bir yasak getirdi. Fransız Senatosu, BPA ihtiva eden şişeleri yasaklayan bir tasarıyı oybirliğiyle kabul etti. Eskiden üretilen biberonlar hâlâ satılmaya devam edilmekle beraber birçok biberon üreticisi kendiliklerinden BPA kullanmaktan vazgeçiyor.