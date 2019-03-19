Bozyazı’da sağlıklı yaşam yürüyüşü

Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi. Yaşlılara Saygı Haftası etkinliği temasıyla gerçekleşen yürüyüşte, ‘yaşlı sağlığı’, ‘tuz tüketimi’ ve ‘böbrek sağlığına’ dikkat çekildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan ve farkındalık oluşturmak, çarşı esnafının dikkatini çekmek için ellerinde çeşitli sloganlar içeren dövizlerle Atatürk Bulvarı üzerinden Müftülük Konferans Salonu önüne kadar yüründü. Yürüyüşe ToplumSağlığı Merkezi Başkanı Ahmet Hakan Acı, kamu kurumlarında çalışan personel ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sonunda konuşan Ahmet Hakan Acı, yaşlı insanların toplum içinde yaşayıp, normal bir sosyal yaşam sürdürmeleri ve buna bağlı olarak da fiziksel ve ruhsal sağlıklarından daha fazla keyif alıp, üretkenliklerini sürdürmelerinin önemine dikkat çekti. Acı, "Bu aşamada kuşaklar arası iletişimin, yaşlıların deneyim ve birikimlerinin gençler ile paylaşılmasının ve gençlerin katkıları ile toplumsal değişimlerin ve pek çok yeniliklerin farkında olunmasının da yaşlıya olumlu katkıları olacağının da göz ardı edilmemesi gerekir" dedi.

Türkiye’de her yıl Mart ayı içerisinde ‘Dünya Böbrek Günü’ ve ‘Dünya Tuza Dikkat Haftası’ kutlandığını, sağlıklı bir yetişkinin günde 5-6 gram kadar tuza ihtiyaç duyduğunu ama Türkiye’de yetişkinlerin günlük tuz tüketiminin 15 gram olduğunu, bunun ise günlük önerilen tuz miktarının 3 katı olduğunu vurgulayan Acı, "Aşırı tuz tüketimi yüksek kan basıncına yol açarak başta kalp, beyin veböbrek hastalıkları olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olabiliyor.Bu nedenle böbrek sağlığımızı korumak ve aşırı tuz tüketimini azaltmak için mutlaka düzenli egzersiz yaparak sağlıklı beslenipideal kilomuzu korumalıyız.Tuzu mutlaka azaltmalıyız, günde en az 1,5 litre su içmeliyiz. Sigara içmemeli ve aşırı alkol tüketiminden kaçınmalıyız. Doktorunuz önermediği sürece ağrı kesici ilaçlardan kaçınmalıyız. Kan basıncımızı ve kan şekerimizi düzenli olarak ölçtürmeliyiz. Tuzluğu masadan kaldırmalı, tadına bakmadan yemeklere tuz eklememeliyizmümkünse hiç tuz eklememeliyiz. Yüksek tuz içerebilen salça, turşu, salamura yiyecekler, zeytin, peynir, tuzlu baharat karışımları ve çeşitli sosları kontrollü tüketmeliyiz. Ekmeğin de günlük tuz alımınıza önemli oranda katkı verebileceğini unutmayın. Hiçbir besini aşırı tüketmeyiniz. Potasyum içeriği yüksek sebze ve meyveleri her gün tüketmeliyiz. Potasyum alımının arttırılması, böbreklerden sodyumun geri emilimini azaltarak, kan basıncı kontrolünü sağlamasına yardımcı olur" diye konuştu.

Toplum sağlığınıtehdit eden aşırı tuz tüketiminin değiştirilebilir bir beslenme alışkanlığı olduğunu belirten Acı, "Tuz tüketiminin azaltılmasına yönelik bireysel farkındalığın geliştirilmesi ve daha az tuz tüketme alışkanlığının benimsenmesi gerekir. Sonuç olarak tüketilen fazla tuzun azaltılması başta böbrek sağlığı olmak üzere sağlıkiçin büyük önemtaşımaktadır. Tuzu azalt sağlığını koru" şeklinde konuştu.