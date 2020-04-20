  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bozüyük’te bir mahalle daha karantinaya alınıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Akpınar Mahallesi’nin ardından İçköy Mahallesi de bu gece saat 24.

2020-04-20 23:05:59 -
Bozüyük’te bir mahalle daha karantinaya alınıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Akpınar Mahallesi’nin ardından İçköy Mahallesi de bu gece saat 24.00’den itibaren korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınıyor.


İçköy Mahallesi’nde birden fazla korona virüs (Covid-19) vakası çıkması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün süreyle karantinaya alınacağı öğrenildi. İlçe Hıfzıssıhha meclisinin, İçköy Mahallesinde korona virüs (Covid-19) birden fazla pozitif vakanın olması ve vakaların temaslı sayılarının çokluğu nedeni ile (Covid-19) enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla İçköy Mahallesinde 20 Nisan 2020 tarihi saat 24.00’den itibaren 4 Mayıs 2020 tarihi saat 24.00’e kadar 14 gün süreyle giriş-çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verildiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı