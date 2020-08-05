"Bozüyük Mercimekli Mantısı" coğrafi işaretli ürün oldu

BİLECİK (AA) - Bozüyük Mercimekli Mantısı, coğrafi işaretli ürün olarak Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada, ilin ilk coğrafi işaretli ürünü olan Pazaryeri Helvası'nın 2018'de tescillenmesinin ardından, "Bozüyük Mercimekli Mantısı" için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Bozüyük Mercimekli Mantısı'nın, Türk Patent ve Marka Kurumunca 27 Temmuz'da coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tescil başvurusu odamızca yapılan ve tescil süreçleri tarafımızca titizlikle takip edilen 'Bozüyük Mercimekli Mantısı Coğrafi İşaret Tescili'nin odamıza, ilimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını dileriz. Tescil dosyasının hazırlanmasında ve takibinde odamızdan desteğini esirgemeyen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan'a, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş'a, önceki dönem Bilecik Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Esel'e, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Buğra Levent'e, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'na (BEBKA) teşekkürlerimizi sunarız."