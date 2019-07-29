Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi milli takıma sporcu yetiştirmeye devam ediyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri elde ettikleri başarılarla milli takım formasına göz kırpıyor. Başarılı kursiyerler arasında yer alan milli sporcu Zeynepnur Sarıçiçek önümüzdeki ay Özbekistan’da düzenlenecek taekwondo şampiyonaya katılacak.

07-10 Ağustos tarihlerinde Özbekistan’da yapılacak Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonasında milli forma ile yarışacak olan Bozüyük Halk Eğitimi Taekwondo kursiyeri milli sporcu Zeynepnur Sarıçiçek 41 kilogram bayanlarda mücadele edecek.

Çalışmalarına antrenörü Güven Tanyeri ile aralıksız devam eden Zeynepnur Sarıçiçek, "Hedefimiz ülkemize madalya ile dönmek, bu vesile ile bu günlere gelmemde desteklerini esirgemeyen kurum müdürümüz Levent Susam hocam ve Bozüyük İdman Yurdu kulübüne teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam da oyuncuya şampiyonada başarılar dilerken şampiyonadan güzel sonuçlarla döneceğine inandığını söyledi.