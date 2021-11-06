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Gündem "Bozuk saat doğruyu gösterdi" Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Valisi Yerlikaya'ya övgü
Gündem

"Bozuk saat doğruyu gösterdi" Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Valisi Yerlikaya'ya övgü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kısa sürede İstanbulluların gönlünü kazanan Vali Ali Yerlikaya'yı övdü. Kılıçdaroğlu'nun bu durumu "Bozuk saat doğruyu gösterdi" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 10:50:00 -
"Bozuk saat doğruyu gösterdi" Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Valisi Yerlikaya'ya övgü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın kağıt atık toplayıcıları, atık toplama ve ayırma faaliyeti depo sahipleri ile makamında görüştü.

Yerlikaya, o anları sosyal medya hesabından yaparak şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'umuzda atık toplama ve ayırma faaliyetlerine yönelik depo sahipleri ve atık toplayıcıları ile bir araya geldik"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu paylaşımı alıntılayarak Vali Yerlikaya'yı tebrik etti.

"Başımızın üstünde yeri var"

Kılıçdaroğlu, Vali Yerlikaya'nın paylaşımına, "İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'yı tebrik ederim. Fakir fukaranın yanında olan bürokratlarımızın başımızın üstünde yeri var ve hep olacak!" ifadelerini kullandı.

"Bozuk saat doğruyu gösterdi" 

Kılıçdaroğlu'nun bu durumu "Bozuk saat doğruyu gösterdi" dedirtti.

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