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Bozova’da katı atık aktarma istasyonu hizmete sunuldu

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15 Şubat 2019 Cuma 18:04
Bozova’da katı atık aktarma istasyonu hizmete sunuldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bozova’da yapımını tamamladığı katı atık aktarma istasyonunu hizmete sundu


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bozova’da yapımını tamamladığı katı atık aktarma istasyonunu hizmete sundu. İlçede şu ana kadar yaşanan vahşi depolama tekniği ile çöp yakma uygulamasını ortadan kaldıran tesisin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Bozova Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkanı Zekeriya Göker, Büyükşehir yönetim kadrosu, Meclis üyeleri, AK Parti Bozova Belediye Başkan Adayı Suphi Aksoy, Proje ortağı kuruluşlar UNDP ve İl Bank Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.


Hibe ile yapılan tesis, 4 ayda tamamlandı


İlçenin önümüzdeki 30 yıl süresince çöp depolama sorununa çözüm bulacak tesis, Ekim 2018’de temel atımının ardından düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Katı atık tesisleri sayesinde toprak, hava ve su kirliliğinin önüne geçtiklerini belirten Çiftçi, "Tüm emeklerinden dolayı Büyükşehir kadrolarına ve proje ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi sırada Hilvan var. Hilvan’ı da tamamlayarak tüm ilçelerimizi katı atık aktarma istasyonları ile sağlıklı bir gelecekte inşa ediyoruz. Bozova’mızdaki tesisimizden alınacak katı atıklar buradan şehir merkezine nakledilecek ve elektrik enerjisine dönüştürülecek" dedi.


"Bozova için en iyi hizmeti hayata kazandırdık"


Konuşmasında ilçe genelindeki çalışmalarında sürdüğünü aktaran Çiftçi, "Altyapı, yeşil alan, mezarlık düzenlemeleri, sıcak asfalt ve kırsal mahalle yol çalışmalarının yanı sıra ilçemiz için sebze ve buğday pazarı, atık su, küçük sanayi sitesi projelerimiz hazır. Tüm bunlarla Bozova daha güzel bir ilçe haline gelecektir. Biz her zaman ilçeleri ile birlikte kalkınan bir Şanlıurfa özlemi içerisinde olduk. Tüm ilçelerimize eşit hizmet anlayışıyla yaklaştık" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 18:04
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