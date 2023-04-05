Bozmayın keyfini! Vatandaş çadırda Zeydan batakta
Adana’da yaşanan felaket sonrası depremzedeler çadırlarda, barınaklarda hayatını idame etmeye çalışırken, CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kahvede batak oynarken keyifli dakikalar yaşadı.
Türk bayrağını yere atmasıyla tanınan CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gittiği bir kıraathanede vatandaşlarla birlikte batak oynadı. Depremzede vatandaşların dertlerini yok sayan, Karalar, kıraathanede batak oynarken görüntülendi.
Karalar’ın bir vatandaş tarafından çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
CHP yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesinin Başkanı Zeydan Karalar, 29 Ekim kutlamalarında sahneye çıktığı sırada elindeki Türk bayrağını yere attı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Siyaset
Terörist cenazesini belediye aracında taşıttıran Zeydan Karalar: Şehitlerimiz ve gazilerimiz için ne yapsak azdır!