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Gündem Bozmayın keyfini! Vatandaş çadırda Zeydan batakta
Gündem

Bozmayın keyfini! Vatandaş çadırda Zeydan batakta

Yeniakit Publisher
2023-04-05 13:32:00 -

Adana’da yaşanan felaket sonrası depremzedeler çadırlarda, barınaklarda hayatını idame etmeye çalışırken, CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kahvede batak oynarken keyifli dakikalar yaşadı.

Türk bayrağını yere atmasıyla tanınan CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gittiği bir kıraathanede vatandaşlarla birlikte batak oynadı. Depremzede vatandaşların dertlerini yok sayan, Karalar, kıraathanede batak oynarken görüntülendi.

Karalar’ın bir vatandaş tarafından çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

CHP yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesinin Başkanı Zeydan Karalar, 29 Ekim kutlamalarında sahneye çıktığı sırada elindeki Türk bayrağını yere attı.
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Yorumlar

asim keskin

neden iki de bir Adana bölgesinin kuzeyine sürekli gider bilen varmi.Sehre ve ülkeye nefgaydasi var bunun? adanalilara yaziklar olsun bunu sectikleri icin.

resat

mandacı zihniyet ençok ,batağı ve çamuru sever, chp_= ,çöp, çamur ,zulum ,çukur,
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