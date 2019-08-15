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Bozlak Kültürünü yaşatmak için kendi imkanlarıyla klip çekti

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de merhum bozlak ustası Neşet Ertaş’ın eserlerini seslendiren Adil Duran, kendi imkanlarıyla klip çekti.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:15
Bozlak Kültürünü yaşatmak için kendi imkanlarıyla klip çekti

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de merhum bozlak ustası Neşet Ertaş’ın eserlerini seslendiren Adil Duran, kendi imkanlarıyla klip çekti.


Çocukluk dönemleri itibariyle hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Duran, “Çocukluk hayalim türkü söyleyip klip çekmekti. İnsanların hayalleri peşinden koşması hayallerini yerine getirmesi içtenlikle maneviyat veriyor. Çok mutluyum" dedi.


Adil Duran, klip çekme hikayesini şöyle anlattı:


"Neşet hocamızın bozlaklarını görerek ilk adımları attım. Ustanın tarzı dışına çıktım. Özgün müzik söyledim. Klip çekimi tamamen kendi imkanlarımla oldu. Bir yandan öğretim hayatıma devam ederken bir yandan da klip çalışmaları yaptım. Başarı inançla birleşince ortaya ilk klip çalışmam ortaya çıktı. Ankaralı sanatçılara bozlak kültürünün yorumlanmasıyla da mesaj vereceğiz. Kırşehir’in tarihi değeri olan Seyfe Gölünde çalışmalarımızı yürüttük. İkinci çalışmamızın da çekimleri Kırşehir’de yapılacak. Müzik bizler için bir heves değil, yüreğimizin yansımasıdır."

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:15
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