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Bozbey Yıldırım’daki muhtarların sorunlarını dinledi

Yıldırım ilçesindeki muhtarlarla biraraya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, muhtarları karar süreçlerine dahil ederek, sorunları birlikte çözeceklerini vurguladı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:16
Bozbey Yıldırım’daki muhtarların sorunlarını dinledi

Yıldırım ilçesindeki muhtarlarla biraraya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, muhtarları karar süreçlerine dahil ederek, sorunları birlikte çözeceklerini vurguladı.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, muhtarlarla biraraya gelerek, sorunları dinliyor. Mustafa Bozbey bu kez, Millet İttifakı CHP Yıldırım Belediye Başkan Adayı Özgür Erdursun, CHP Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş, İYİ Parti Yıldırım İlçe Başkanı Kerem Arslan ile birlikte Yıldırım ilçesindeki muhtarlarla Millet Mahallesi’nde buluştu. Nilüfer’i, muhtarları da karar süreçlerine dahil ederek yönettiklerini, bu uygulamayı Bursa genelinde de sürdüreceklerini belirten Bozbey, muhtarlara verdikleri büyük destekleri de paylaştı. Mahallelerde yaşanan sıkıntıları, çözüm bekleyen sorunları da muhtarlardan tek tek dinleyen Mustafa Bozbey, 31 Mart’tan sonra sorunların üstesinden birlikte geleceklerini vurguladı.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, kentsel dönüşümden işsizliğe, sosyal donatı alanlarından turizme, su ve ulaşıma kadar birçok konuda çözüm önerilerini de muhtarlarla paylaştı. Bozbey, devletin tüm kademeleriyle uyumlu çalışarak, Bursa’nın sorunlarını hep birlikte çözeceklerini söyledi.


CHP Yıldırım Belediye Başkan Adayı Özgür Erdursun da, Yıldırım’ın kaderine terk edildiğini ifade etti. Erdursun, Yıldırım’a değer katacak projeler geliştireceklerinin altını çizdi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:16
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