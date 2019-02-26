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Bozbey: "Kamyoncularımızın da yüzünü güldüreceğiz"

Kamyon Tır Garajı ve Nakliyeciler Sitesi ile Otosansit’i ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Kamyon ve tır garajı Bursa’ya yakışmıyor.

26 Şubat 2019 Salı 18:48
Bozbey: "Kamyoncularımızın da yüzünü güldüreceğiz"

Kamyon Tır Garajı ve Nakliyeciler Sitesi ile Otosansit’i ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Kamyon ve tır garajı Bursa’ya yakışmıyor. Burası otoyola yakın olmalı. 31 Mart’tan sonra buraya yakışır işlevsel bir alan oluşturacağız. Kamyoncularımızın da yüzünü güldüreceğiz” dedi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Kamyon Tır Garajı ve Nakliyeciler Sitesi ile Otosansit Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti. İlk olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi Kamyon Tır Garajı ve Nakliyeciler Sitesi’ne giden Mustafa Bozbey, Bursa Nakliyat Taşıyıcıları Komisyoncuları Derneği’ne ziyarette bulundu. Başkan Adil Beder ile biraraya gelen Bozbey, sorunları ve önerileri dinledi. Kamyon ve tır garajının otoyola yakın yerde kentin batısında olması gerektiğini vurgulayan Mustafa Bozbey, “Burası Bursa’ya yakışmıyor. Burada esnaf da mutlu değil. Daha önce bizler Nilüfer Belediyesi olarak burayla ilgili çözüm aradık fakat Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafında bazı tıkanmalar oldu. 31 Mart’tan sonra buraya yakışır işlevsel bir alan oluşturacağız. Kamyoncularımız ve esnafımızla oturup konuyu çözeceğiz. Burası otoyola yakın yerde olmalı. Burası Bursa’nın aynası. Buraya yurdun her yerinden şoför ve esnaflar geliyor, görüyor. Gittikleri yerlerde burayı anlatıyorlar. Kamyoncularımızın da yüzünü güldüreceğiz” dedi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, garaj esnafı ziyareti sırasında bir kamyonun direksiyonuna da geçince, ortaya renkli görüntüler çıktı.


Dertlerini paylaştılar


Bursa Nakliyat Taşıyıcıları Komisyoncuları Derneği Başkanı Adil Beder de Mustafa Bozbey’e çalışmalarında başarılar diledi. Garajın hem konum hem de fiziki şartlar açısından kötü durumda olduğunu ifade eden Beder, “Daha önce siz bize çok yardımcı olmak istediniz. Kayapa bölgesinden bize yer gösterdiniz. Bizler bu konuda girişimlerde bulunduk ama Büyükşehir Belediyesi’nde tıkandık. İnşallah 31 Mart sonrası Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde sizinle bu sıkıntıları aşacağız. Burası 30 dönüm ve bize artık yetmiyor. Fiziki şartlarda kötü. Bizler kentin dışında daha geniş bir alanda kaliteli ortamda hizmet vermek istiyoruz” diye konuştu. Mustafa Bozbey daha sonra garaj esnafını gezerek komisyoncular ve şoförlerle sohbet etti.


“31 Mart sonrası sıkıntılar son bulacak"


Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Otosansit Sanayi Sitesi’ni de gezdi. Bozbey önce Otosansit Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kalfalımehmet ve ekibi ile görüştü.Otosansit Sanayi Sitesi hakkında bilgi alan Mustafa Bozbey, sorunları birlikte çözeceklerini belirtti.


Sorunlarının dikkate alınmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Ahmet Kalfalımehmet, Mustafa Bozbey’e çalışmalarında başarılar diledi. Bozbey ve Kalfalımehmet daha sonra sanayi esnafını gezdi. Esnafa ‘hayırlı işler’ dileklerinde bulunan Bozbey, ayaküstü sohbet ederek önerilerini dinledi.


Bozbey burada yaptığı açıklamada, “Esnafın durumu çok kötü, esnaf şikayetçi. Esnaf evine aş götüremez hale gelmiş. Bir ülkenin bel kemiği esnaftır. Esnafın önünü açmalıyız. Esnafın durumu iyi olursa toplumun büyük bölümü de rahatlayacaktır. Otosansit’in sorunlarını da Yıldırım’da Özgür Erdursun ile bizler,buradaki yönetim birlikte çözeceğiz. Sorunları dert edinirseniz çözüm bulunur. 31 Mart sonrası Otosansit’in sıkıntıları da son bulacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:48
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