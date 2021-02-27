  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Dönmez duyurdu: 2023'e yetiştireceğiz

Mustafa Karahasanoğlu merhum Erbakan'ı anlattı: Milli Görüş yokluk içinde büyüdü

CANLI YAYIN! Milli Görüş hareketi ve 28 Şubat süreci ‘Ülke Gündemi’nde konuşuluyor! O isimden canlı yayında flaş açıklamalar

AK Gençlik'ten CHP'ye çöp göndermesi: Tıkır tıkır çalışıyor!

Terim: Yayıncı kuruluş şart koymalı

Bakan Koca'nın cevabı karşısında yüzü kızarmayan Kılıçdaroğlu, yalanda ısrara devam ediyor

Kuruluş Osman’ın Göktuğ’u ilk kez anlattı: O sahneyi çekerken çok etkilendim

Açılış töreninde iki eksiği fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu'nu uyardı

Bakanlık duyurdu: 31 terörist ikna yoluyla teslim oldu!

Darbeci Hafter'in başı Wagner ile belada! Artık itaat etmeyi bıraktılar
Dünya Bozacının şahidi şıracı: BAE'den Suudi Arabistan’a cinayet desteği!
Dünya

Bozacının şahidi şıracı: BAE'den Suudi Arabistan’a cinayet desteği!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD’nin yayımladığı raporu reddettiği yönündeki açıklamasını desteklediğini bildirdi. BEA, Suudi Arabistan’ın yasaları şeffaf ve tarafsız bir şekilde uyguladığını savundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 23:16:00 -
Bozacının şahidi şıracı: BAE'den Suudi Arabistan’a cinayet desteği!

ABD’nin 2018 yılında işlenen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili dün yayınladığı raporda, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Kaşıkçı’nın öldürülmesini onayladığı açıklanmıştı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafından yayınlanan rapora tepki göstererek Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin raporu reddettiğini duyurmuştu. Konuya ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama geldi. Açıklamada BAE’nin Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı raporunu reddettiği yönündeki tutumunu desteklediği ifade edildi. Suudi Arabistan’ın yasaları şeffaf ve tarafsız bir şekilde uyguladığı savunulurken, BAE’nin Suudi Arabistan yargı kararlarına güven duyduğu ve destek verdiğinin altı çizildi.

ABD 76 kişiye yaptırım uyguladı

Öte yandan dün Kaşıkçı suikastına ilişkin raporun yayınlanmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kaşıkçı’nın ölümü dahil yurt dışında muhalifleri ve gazetecileri tehdit ettiğine inanılan 76 Suudi Arabistan vatandaşına vize kısıtlaması getirildiğini belirtmiş, ABD hükümetinin, sınırlarının ötesine uzanarak gazetecileri tehdit eden ve hedef alan ülkelere ek yaptırımlar getireceğini de açıklamıştı.

Kaşıkçı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda katledilmişti

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda katledilmişti. Riyad, cinayete karışan 8 şüpheliyi hapis cezasına çarptırmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 23 sözleşmeli sağlık personel alımı ne zaman?
Ekonomi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 23 sözleşmeli sağlık personel alımı ne zaman?

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 23 sözleşmeli sağlık personel alımı gerçekleştirmek üzere ilan yayımladı. 23 sözleşmeli hemşire alımı y..
Rus uzmandan gündemi sarsan çıkış: Bizim için iyi olmaz
Gündem

Rus uzmandan gündemi sarsan çıkış: Bizim için iyi olmaz

Polonya ve Ukrayna'nın Türkiye'yi yanlarına çekmek istediğini belirten Rus uzmanlar bunun gerçekleşmesi halinde durumun Rusya için hiç iyi o..
MHP'den Doğu Perinçek cevabı
Gündem

MHP'den Doğu Perinçek cevabı

'MHP'nin başına geçmek şereftir' açıklamasını yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e MHP'den cevap gecikmedi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay