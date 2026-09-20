Boyun kütletme iddiasında otopsi raporunda omurilik ve beyinde kanama tespit edildi

İstanbul Beyoğlu'nda Şenol Karataş'ın boynuna uyguladığı işlemin ardından fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede 14 gün sonra, 3 Haziran'da hayatını kaybeden Berat Topay'ın (40) otopsi raporu ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nin 24 Temmuz tarihli raporuna göre Topay'ın boyun omurları ile boyundan beyne kan taşıyan ana damarları sağlam; buna karşılık omurilik ve beyin dokusunda kanama, göğüs kemiği ile sağ 4'üncü kaburgada kırık tespit edildi.

Kesin ölüm nedeni henüz belirlenmedi. Raporda, hastanelerde düzenlenen tüm tıbbi belgelerin, laboratuvar sonuçlarının, servis kayıtlarının, radyolojik görüntülerin, tanık ifadelerinin ve soruşturma dosyasının görüş alınmak üzere Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu'na gönderilmesinin uygun olduğu belirtildi. 'Taksirle ölüme neden olma' ve 'Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanuna muhalefet' suçlarından tutuklanan Şenol Karataş (43) ise suçlamayı kabul etmiyor.

Olay, 21 Mayıs Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 15-20 gündür boyun ağrısı bulunan Topay, kardeşi Sinan Topay ile daha önce de çok kez gittikleri Karataş'ın yanına uğradı. İddiaya göre masaj yapan Karataş, Topay'ın boynundan tutarak çekti. Hastane kayıtlarına göre Topay işlemden birkaç dakika sonra kendisini iyi hissetmediğini söyledi; rengi soldu, konuşması peltekleşti ve yaklaşık 10 dakika içinde bilincini kaybetti. Ambulansla hastaneye götürülürken duran kalbi, yaklaşık 6 dakika süren müdahalenin ardından yeniden çalıştı.

Gözaltına alınan Karataş, 22 Mayıs'ta tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi; hakimlik yurt dışına çıkış yasağı ve 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol kararı verdi. Aynı gün Topay'a yapılan MR incelemesinde beynin bazı bölgelerinde kanlanmanın bozulmasına bağlı yeni hasarlar görüldü. Topay'ın 3 Haziran'da hayatını kaybetmesinin ardından Karataş yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı.

Beyin sapında yaygın kanama, kayıtlarda 'Kupa çekme izleri' notu

Raporda dil kemiği ile boyundaki kıkırdak yapıların da sağlam olduğu, hastanede yapılan tetkiklerde damarlarda yırtılma, ayrışma ya da tıkanıklık saptanmadığı kaydedildi. İlk hastane muayenesinde Topay'ın sol şah damarı bölgesinden omzuna doğru uzanan yaygın morluk bulunduğu ve kayıtlara 'Kupa çekme izleri' notunun düşüldüğü bilgisi de raporda yer aldı.

Otopsi kapsamında yapılan incelemelerde omurilik dokusunda kanama alanları, kanama bölgelerinin çevresinde sinir liflerinde hasar ve dokuların oksijensiz kalmasına bağlı değişiklikler tespit edildi. Beyin dokusunda kanama ve bazı damarlarda pıhtı bulunurken beyin sapında yaygın kanama alanları görüldü. Kalp damarlarından birinde yüzde 50-60 oranında daralmaya neden olan kireçlenmiş plak, kalp kasında oksijensiz kalmayla uyumlu değişiklikler, akciğerde enfeksiyon ve böbrekte akut hasara ilişkin bulgular da rapora girdi. Toksikolojik incelemede kanda düşük miktarda alkol tespit edilirken metanole rastlanmadı; uyuşturucu veya uyarıcı madde saptanmadı, tedavi sürecinde kullanılan bazı ilaç etken maddeleri bulundu.

Karataş: 'Suç işleme kastım yoktur'

Karataş mahkemedeki ifadesinde Topay'ı 6-7 yıldır tanıdığını, şoförlük yaptığı için ara ara masaja geldiğini anlattı. "Bir süre sonra kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Koltuğa oturttuk. Ambulansı aradık, hastaneye götürdük" diyen Karataş, "Benim masörlük belgem vardır, bunu da dosyaya sundum. Suç işleme kastım yoktur, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Tutuklama kararında ise Karataş'ın önceki ifadesinde, olay günü Topay'a yalnızca masaj yaptığını, daha önce Topay'a hacamat yaptığını ve talep eden kişilere hacamat uyguladığını söylediği aktarıldı.

Soruşturma dosyasındaki belgeye göre Karataş, 16 Mart-2 Temmuz 2015 tarihleri arasında üçüncü seviye Masör ve Masöz Programı'na katıldı. 304 saati teorik, 304 saati uygulamalı olmak üzere toplam 608 saat süren eğitimin sınavından 95 puan alan Karataş'ın belgesi 23 Aralık 2015'te düzenlendi.

Avukat Ayata: 'İddialar kesinlikle doğru değildir'

Karataş'ın avukatı Ensar Ayata, müvekkilinin Topay'a hacamat yaptığı yönündeki iddiaları reddetti: "Dosyada bulunan Adli Tıp incelemeleri ve otopsi raporlarında da böyle bir işlem yapıldığına ilişkin herhangi bir bulgu bulunmamaktadır." Ayata, boyun kütletme sonucu ölüm iddialarının da gerçeği yansıtmadığını, müvekkilinin kiropraktik uzmanı olmadığını, belgeleri ve mesleki yeterliliği bulunan bir masör olduğunu söyledi.

Olayın masaj sırasında ölüm şeklinde basitleştirilerek aktarılmasının dosyanın gerçek seyriyle uyuşmadığını belirten Ayata, dosyadaki Adli Tıp raporları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde Topay'ın daha önceden mevcut olan çeşitli sağlık sorunları bulunduğunun anlaşıldığını öne sürdü. Otopsi raporu göğüs kemiği ile sağ 4'üncü kaburgada kırık bulunduğunu belirtirken Ayata, "Mevcut tıbbi bulgularda masaj işleminden kaynaklandığını gösteren bir damar sıkışıklığı, iskelet sistemi bozukluğu yahut kırık tespit edilememiştir" ifadesini kullandı.

İki ailenin birbirini uzun yıllardır tanıdığını belirten Ayata, ailenin olayın gerçekleşme şekli ve dosyadaki mevcut durum nedeniyle Karataş'tan şikayetçi olmadığını söyledi. Dosyanın delillerin tamamlanması aşamasında olduğunu aktaran Ayata, "Eksikliklerin giderilmesinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alınacak görüşle birlikte dosyanın esası yönünden nihayete ermesini bekliyoruz" dedi.