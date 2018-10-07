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Boyun fıtığı olmamak için...

İllet gelip sizi de bulmadan ömür boyu ortopedik yastıkta yatmaya alışmakta büyük fayda var.

07 Ekim 2018 Pazar 15:00
Boyun fıtığı olmamak için...


Masabaşında hele bilgisayar karşısında çalışanlarda boyun ağrısı çok yaygın. Boyun fıtığı, günümüzde bilgisayar kullanımının yaygınlaşması, ofiste masa başında uzun süre aynı pozisyonda çalışmak, spor yapmaya zaman ayıramamak, kısacası hareketsizlikle birlikte giderek artan sıklıkta karşımıza çıkıyor. Ama her ağrıyı, fıtıkla karıştırmamak gerekiyor... Boyun ağrıları birçok sebeple ortaya çıkabilir; boyun kaslarında tutulma, romatizmal hastalıklar, tümörler, yumuşak doku ve kemikleri içeren enfeksiyonlar ve fıtıklar bunlar arasındadır.

En sık görülen boyun ağrısı tipi, mekanik boyun ağrısı.

Sebep: Boynu etkileyen küçük travmalar, zedelenmeler. Özellikle gün boyu masa başında eğik pozisyonda çalışan kişilerde çok oluyor bu..

Ağrı başa, omuzlara ve kollara yayılır ve 2-3 gün içerisinde giderek azalır. Bilemediniz 1-2 hafta içerisinde kaybolur. Fakat ağrı bazen uzun vadede kronikleşir ve şiddetlenebilir.

Tam olarak yeri tarif edilemeyen boyun ağrıları, belirli bir düzeni olmayan boyun tutulmaları ve yastık değiştirme ihtiyacı gibi durumların hastalığın belirtileri.. Hastayı asıl rahatsız eden şikayet, boyun fıtığının sinir köklerine ve omuriliğe baskı ile ortaya çıkanlardır. Genellikle ani başlayan kol ağrısı, en sık uyarıcı şikayettir. Büyük ihtimalle, omurilikten çıkan bir sinirin çapının, daralmış bir sinir kanalında sıkıştığına işaret eder.

Ağrının kola ve ele yayılması veya uyuşukluk hissinin varlığı, sinir kökü baskısının, yani büyük ihtimalle boyun fıtığının belirtisidir.

Tedavi için boyun kaslarının sertleşmesini önlemek gerekir. Ağrıya rağmen boyun egzersizleri yapmak gerekir. Bu arada ağrı kesici- kas gevşetici ilaçlar alınabilir.

Boyun fıtığını tetikleyen unsurlardan birisi yastıktır. Aslında sağlıklı iken ortopedik yastık kullanmaya alışmakta fayda vardır. Piyasadaki her ortopedik olduğu iddia edilen yastığa itibar etmemeli ve medikal ürün satıcılarından ortopedik yastık almaya özen gösterilmelidir.

Her ağrı fıtık değil

Her ağrıyı, boyun fıtığı karıştırmamak gerekir. Boyun fıtığı, sinir kökü üzerine baskı yaptığı için özellikle omuza ve kola vuran bir ağrı yapar. Kol ağrısı, sinir köklerine baskı söz konusu olduğundan çoğunlukla boyun ağrısından daha şiddetli olur. Kol ve el kaslarında güçsüzlük veya uyuşukluk oluşabilir.

İlk hafta şiddetli olan ağrı 2-3 hafta içerisinde azalarak kaybolur. Bu arada ağrının şiddetini azaltmak için ağrı kesici- kas gevşetici ilaçlar alınabilir. Fizik tedavi gerekebilir. Hekim boyunluk takılmasını isteyebilir.

Dikkat: Ağrının kendiliğinden iyileşmesi, hastalığın ortadan kalktığı anlamına gelmez. Hastanın tekrar aynı ağrılara yakalanmaması için, boynunu koruması ve boyun kaslarını güçlendirmek için hekimin tavsiye ettiği egzersizleri yapmalıdır.

Gerekirse ameliyat edilir. 30-40 dakika süren bu ameliyat sonrasında hasta uyandığında, kol ağrısından kurtulmuş olur. Birkaç saat içinde yürümeye başlar. Yaklaşık 1 hafta sonra da işine dönebilir.

Boyun fıtığı olmamak için..

Saçlar ıslak vaziyette dışarı çıkmamak, soğuk esen klima altında uzun zaman kalmamak, televizyon karşısında koltukta uyuya kalmamak, dengesiz bir şekilde yük taşımamak, arabayı penceresi açık bir şekilde kullanmamak, masa başı işlerde, uzun süre boyun öne eğik durumda çalışmamak, uyurken ortopedik yastık kullanmak, sigara ve benzer zararlı maddeleri kullanmamak, boyun ve sırt kaslarını güçlendirmek için uygun egzersizler yapmak, uygun pozisyonda yeterli uyumak ve sağlıklı beslenmek gereklidir.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 15:00
  1. Ağrı
  2. boyun fıtığı
  3. boyun fıtığına yakalanmamak için yapılması gerekenler

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