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Boyun düzleşmesi nedenleri nelerdir?

Boyun düzleşmesi hayatı olumsuz etkileyen hastalıklardan biridir. Boyun düzleşmesi, baş dönmesi, mide bulantısı, çene uyuşması, sırt ağrıları, çabuk yorulma gibi belirtiler ile kendini gösterir. Boyun düzleşmesi dikkate alınması gereken bir hastalıktır.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:13
Boyun düzleşmesi nedenleri nelerdir?

Boyun bölgesinde bulunan omurganın C şeklinde olması gerekir. Ancak alınan darbe ya da bazı rahatsızlıklar boyun bölgesindeki omurga kemiklerinin düzleşmesine yol açar.

BOYUN DÜZLEŞMESİ NEDEN OLUR?

Çalışma hayatından kaynaklı yanlış duruş ve oturuş bozuklukları,

 Kemik erimesi hastalığı,

Ruhsal bozuklukların şiddeti,

Egzersiz esnasında boyun bölgesinin zorlanması ya da fazla esnek bırakılması,

Islak saçla uyumak,

Obezite hastalarının kullandığı ilaçların yan etkileri,

Aşırı yemeden kaynaklı kilo alımı,

Uyku sırasında bozuk vücut duruşu gibi durumlar boyun düzleşmesine yol açar.

BOYUN DÜZLEŞMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Boyun düzleşmesinin en belirgin belirtisi baş dönmesidir. Ardından mide bulantısı, çene uyuşması, sırt ağrıları, çabuk yorulma, yüksek tansiyon, omuz ağrısı ve kulak çınlaması da belirtiler arasında yer alır.

BOYUN DÜZLEŞMESİNİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR NELERDİR?

Boyun düzleşmesi dikkate alınmadığında kemik ve kollardan geçen sinir damarlarının gevşemesine ve şiddetli ağrılara neden olur.

Aynı zamanda boyun düzleşmesi sonucu iç organlar düzenli çalışmaz ve beynindeki sinir bölgesi yani vagus siniri gerilir. Bu durum sonucunda da çarpıntı, nefes darlığı, şişkinlik, hazımsızlık, gaz ve kabızlık gibi rahatsızlıklara neden olur. Yürüme güçlüğü ve ince beceri gerektiren hareketlerde kısıtlamalar meydana gelir.

BOYUN DÜZLEŞMESİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Boyun düzleşmesi tedavisinde en iyi yöntem fizik tedavidir. Bu tedavi genellikle havuz içinde masaj teknikleriyle yapılır. Bir fizik tedavi uzmanıyla havuza giren hasta sırtüstü yüzdürülür veya el ve kol hareketleri yaparak boyun düzleşmesi engellenmeye çalışılır.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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