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Boynuna tutunan kene hastanede çıkarıldı

Samsun’da yaşlı kadının boynuna tutunan kene hastanede çıkarıldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:25
Boynuna tutunan kene hastanede çıkarıldı

Samsun’da yaşlı kadının boynuna tutunan kene hastanede çıkarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKH) hastalığına sebep olup ölümlere yol açan keneler korku ve paniğe sebep olurken, Samsun’da hastaneye başvuran yaşlı kadının boynuna tutunan kene hastanede müdahale ile alındı. Amasya’da ikamet eden 77 yaşındaki H.D. adlı kadın, Samsun’daki oğlunu ziyarete geldi. Boynuna kenenin tutunduğu fark eden H.D., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek keneyi acil serviste aldırdı.


Vücuduna kene tutunan kişilerin sağlık merkezlerine başvurmaları ve keneleri kendilerinin almamaları uyarısı yapıldı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:25
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