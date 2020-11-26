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Ekonomi Boyner, "İyiliğe Dönüştür" projesini büyütmeye devam ediyor
Ekonomi

Boyner, "İyiliğe Dönüştür" projesini büyütmeye devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-26 11:58:38 -
Boyner, "İyiliğe Dönüştür" projesini büyütmeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Boyner, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında yaptığı "İyiliğe Dönüştür" projesini büyütmeyi sürdürüyor.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye'nin 36 ilinde toplam 105 mağaza ve 250 bin metrekareyi aşan satış alanı bulunan Boyner, sunduğu ürünlerle ilgili sorumluluğunun ürünlerin satışı sonrasında bitmediğine, tüketicilerin artık kullanmadığı kıyafetlere karşı da ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluğu olduğuna dikkati çekiyor.

Boyner'in 2014 yılından bu yana sürdürdüğü "İyiliğe Dönüştür" projesi, kullanılmayan tekstil ürünlerinin yeniden değerlendirilmesini amaçlıyor. Tüketiciler kullanmadıkları, ihtiyaç duymadıkları tekstil ürünlerini Boyner mağazalarında bulunan geri dönüşüm kutularına bırakıyor. Toplanan kıyafetler; geri dönüşüm, geri örüşüm ve yeniden kullanım olarak 3 ayrı kategoride ayrıştırılıyor.

Geri dönüşüm ve geri örüşüm için ayrıştırılan ürünler akredite kurumlara teslim ediliyor. Düğme, fermuar, metal gibi parçalar geri dönüştürülüyor. Yeniden kullanım için ayrılan ürünler ise ihtiyacı olan kişilere ulaştırılıyor veya kermes kanalıyla satışa sunuluyor. Kermeste yapılan satıştan elde edilen gelir, proje ortağı Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nın öğrenci burs fonuna aktarılıyor ve ihtiyacı olan öğrencilere eğitim bursu veriliyor.


- 47 öğrenciye eğitim bursu aktarıldı


2014'te başlatılan projede toplam 176,1 ton tekstil atığı toplandı. Giyilebilir 80 ton ürün temizlenerek ihtiyaç sahiplerine iletildi. 26,8 ton ipliğe, 64 ton enerjiye dönüştürüldü. Kermeslerde satılan 36,9 ton ürünün satışından elde edilen gelir Lokman Hekim Vakfı aracılığıyla 47 öğrenciye eğitim bursu olarak aktarıldı.

Kullanılmayan kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak ve geri dönüşümle ekonomiye kazandırmak için tüketicilerin desteğini bekleyen Boyner, sosyal sorumluluk projeleri ile iyilik hareketlerini yaygınlaştırmayı sürdürüyor.

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