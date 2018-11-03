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Böylesi şeytanın bile aklına gelmez! İnanılmaz olay

İstanbul'da telefondan iki farklı adrese döner siparişi veren hırsızlar, ilk siparişi teslim etmeye giden kuryenin motosikletteki diğer siparisini çalarak kayıplara karıştı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 12:32
Böylesi şeytanın bile aklına gelmez! İnanılmaz olay

Olay, İstanbul Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hırsızlar bir döner dükkanından iki ayrı isim ve numarayla sipariş verdi. Ücretleri 36 TL ve 146 TL olan siparişler farklı adreslere verilirken, fiyatı düşük olan sipariş daha yakın bir adrese istendi. Motorlu kurye önce yakın olan adrese gittiğinde böyle bir ismin olmadığını ve siparişin oradan verilmediğini öğrendi.

Sipariş verilen numarayı aradığında meşgule atılması üzerine koşarak aşağı inen kurye, motosikletteki diğer 146 TL değerindeki siparişin çalındığını fark etti. Bunun üzerine etrafta güvenlik kamerası bakan kurye, siparişin özellikle güvenlik kamerası olmayan bir iş merkezine verildiğini ifade etti.

Hırsızlık olayının mağduru kurye Kemal Taş, “Çalıştığım yere sipariş verildi iki adet. Birbirine yakın noktalarda. Bir tanesi en üst katta mali müşavir olduklarını söylediler. Diğer yüklü ücrette olan sipariş motosikletteydi. Ben de kapıya çektim motoru ve o adrese gitmek için en üst kata çıktım. O adreste öyle birisinin olmadığını öğrendim. Bütün mali müşavir adreslerine baktım öyle bir isim yoktu. Bana verilen telefon numarasını aradığımda önce meşgule atıldı. Daha sonra da kapandı. Ben de daha sonra şüphelenip koşarak aşağı indiğimde motorda bulunan yüklü siparişin alındığını fark ettim” dedi.

"Sipariş verilen noktada güvenlik kemaralarının olmadığını gördüm"

Hırsızların özellikle güvenlik kamerası olmayan adresleri seçtiklerini söyleyen Kemal Taş, “Güvenlik kameralarına baktım. Emniyete başvurdum. Gerekli işlemlerin yapılacağını bana söylediler. Bu konuda mağduruz . Özellikle sipariş verilen noktada güvenlik kameralarının olmadığını gördüm. Planlanmış bir şekilde mağdur olduk” diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 12:32
  1. İstanbul
  2. Sultangazi
  3. Hırsızlık
  4. döner hırsızlığı

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