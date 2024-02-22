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Gündem Böylesi görülmedi! Öldü denilen kadın morga giderken canlandı
Gündem

Böylesi görülmedi! Öldü denilen kadın morga giderken canlandı

Yeniakit Publisher
2024-02-22 10:52:00 - 2024-02-22 11:08:27

Şiddetli yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybeden genç kadın, morga kaldırırken tekrar canlandı. Hastane çalışanları panik acil servise geri götürdükleri hasta ikinci kez öldü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Guatemala'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Şiddetli yetersiz beslenme belirtileri gösteren genç kadın, çok sayıda nöbet geçirerek beyin felci yaşadı.

Morga kaldırılırken canlandı

Monitörlere bağlanan genç kadının solunum ve beyin aktivitesi bulunmayınca tedavi gördüğü hastanede öldü.

Morga kaldırılan kadın ise dakikalar sonra hareket etti ve protokole uygun olarak acil servise geri gönderildi.
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Tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetti

Bu durum hastane çalışanlarını panikletirken, morg çalışanları kadının hayatta olduğunu göstermek için ceset torbası içindeki kadını sedye ile hastanede gezdirdi.

Sağlık personelleri hastayı hayata döndürmek için büyük çaba sarfederken genç kadın hayatını kaybetti.

Hastane doğruladı

Hastane yetkilileri, hastanın acil olarak hastaneye kaldırıldığını ancak tedavi edildikten sonra hayati belirtilerinin kalmaması nedeniyle morga kaldırıldığını doğruladı.

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Yorumlar

Kocasolak

Bu olay bizim insanlığımızı sorgulayalım diye yaşanmış olduğunu düşünüyorum, açlıktan ölenlerin olduğu dünyada İSRAF içinde yaşayan hepimize.

hülya

canlanmadı zaten ölmedi
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