Böylelerine tek kişilik hücre bile ödül: Cezaevinde öyle bir şey yaptı ki...
Yerel

Böylelerine tek kişilik hücre bile ödül: Cezaevinde öyle bir şey yaptı ki...

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Böylelerine tek kişilik hücre bile ödül: Cezaevinde öyle bir şey yaptı ki...

Bolu'da T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bir mahkum kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını duvara fırlatarak ağır yaraladı.

Olay, Kuruçay mevkiinde bulunan T Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklu bulunan Hakan K. ile boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi ve 4 yaşındaki kızı açık görüş ziyaretinde bir araya geldi. Ziyaret sırasında eşiyle tartışmaya başlayan Hakan K. sinirlenerek 4 yaşındaki kızına saldırdı. Saldırgan baba küçük çocuğu duvara fırlatırken, kız ağır yaralandı. İnfaz koruma memurları Hakan K.’ye müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan küçük kız sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, kızını öldüresiye döven Hakan K. cezaevinde bulunan tek kişilik hücreye konuldu. Hakan K. hakkında cezaevi savcısı tarafından işlem başlatıldı.

