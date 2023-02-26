Böyle yalakalık görülmedi! Iyy, ortalık vıcık vıcık oldu

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Mansur Yavaş yalakalığında zirve yaptı. "Her derde deva Mansur" başlıklı yazısında akıl almaz övgü ifadeleri kullanan Uğuroğlu, asıl "yandaş"ın kim/kimler olduğunu da gözler önüne sermiş oldu.

Uğuroğlu, vıcık vıcık yazısında özetle şunları kaydetti:

"Mansur Yavaş Mart 2019'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Ankaralılara yaklaşık 4 yıldır tarafsız ve şeffaf öyle büyük hizmetler verdi ki namı Türkiye'yi kapladı ve adı cumhurbaşkanı adayları arasında yer aldı.

6 Şubat depremleri Kahramanmaraş ve 10 ilimizde çok büyük yıkıntıya neden olur olmaz Mansur Başkan belediyesinin tüm imkanları ile yardıma koştu. (…)"

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