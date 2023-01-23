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Medya Böyle utanmazlık görülmedi! Senin yüzün hiç kızarmaz mı Orhan Bursalı?
Medya

Böyle utanmazlık görülmedi! Senin yüzün hiç kızarmaz mı Orhan Bursalı?

Savunma sanayiinde bir arpa boyu bile yol alamayan iktidarları elleri patlayıncaya kadar alkışlayan Orhan Bursalı, son 20 yılda söz konusu alanda dev adımlar atan AK Parti'ye ise burun kıvırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 09:33:00 -
Böyle utanmazlık görülmedi! Senin yüzün hiç kızarmaz mı Orhan Bursalı?

Savunma sanayiinde bir arpa boyu bile yol alamayan iktidarları elleri patlayıncaya kadar alkışlayan Orhan Bursalı, son 20 yılda söz konusu alanda dev adımlar atan AK Parti'ye ise burun kıvırdı. Bursalı, savunma sanayii konusunda AK Parti'nin yabancı ülkelerin vesayeti altında olduğunu iddia ettiği Cumhuriyet gazetesindeki yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"İktidar ülkenin boynuna sadece dış borç olarak 500 milyar dolarlık prangayı asınca ve doğal yollarla ülkeye ihtiyacı olan döviz girişi olmayınca ülke ve Saray dış ülkelerin ağır bir mali vesayeti altına girdi. 

(...)

Milli savaş uçağı geldi geliyor propagandası ile avunur dururken, orta dönemde bile bu pek de mümkün gözükmüyor. Siluet gösterebilirsiniz de gerçeğini “savaş yapabilecek” konuma getirmek çok çok zor.

Yani F-16’lara bağımlısınız, ABD konuyu uzattıkça uzatıyor. Güncel politikalarda, mesela Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine hemen evet de Suriye meselesinde bensiz bir hareket etme diyor. (...)

ABD sopasının ucuna taktığı F-16 havucunu iktidarın burnu üzerinde dolaştırıp duruyor!

Vesayet diz boyu!"

 

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Yorumlar

alkan

okuduğum kadarıyla Amerikan MIT üniversitesi bile bayraktarı övmüş, bizimkiler hala burun kıvırmakta. düşmanın bile mert olacak ya hu...

adalet

dikkat edin hep ezik fosilleşmiş,özel ahyatı bitöiş, beklentisi olmayan mankurtlar edepsizlik yapıyor sapkınlıkta da önde geliyolar ateist lbgt liler!işimiz olmaz kaale alsak.!
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