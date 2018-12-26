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Böyle trafik cezası görülmedi! Drift yapan sürücü 2031'e kadar...

Eskişehir Atatürk Bulvarı'nda aracıyla drift yapan alkollü sürücüye, drift yapmaktan 5 bin 10 lira, sürücü belgesi daha önce elinden alınmasına rağmen araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, 4'üncü kez alkollü araç kullanmaktan da 2 bin 18 lira olmak üzere toplam 9 bin 46 lira para cezası kesildi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 17:06
Böyle trafik cezası görülmedi! Drift yapan sürücü 2031'e kadar...

Eskişehir'de otomobiliyle drift yaparken yakalanan ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 9 bin 46 lira para cezası verildi.

Eskişehir Atatürk Bulvarı'nda vatandaşlar bir otomobil sürücünün drift yaptığını ve tehlikeli araç kullandığını görünce polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan otomobil sürücüsünün yapılan kontrolünde 0,76 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ekipler, adı açıklanmayan sürücüye drift yapmaktan 5 bin 10 lira, sürücü belgesi daha önce elinden alınmasına rağmen araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, 4'üncü kez alkollü araç kullanmaktan da 2 bin 18 lira olmak üzere toplam 9 bin 46 lira para cezası kesti, sürücü belgesine de 2031 yılına kadar el koydu.

Otomobil ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 17:06
  1. Eskişehir
  2. Drift yapan sürücü
  3. para cezası

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  • OsmanlıOsmanlı40 dk önce
    Adamı bir de dövselermiş tam olacakmış. Ama haketmiş beter olsun. Düşünsenize kaldırımda eşiniz çocuklarınızla gezerken kafa güzel drift yapan bunun gibi bir hayvanın hepinizi biçtiğini. Hadi çoluk çocuk eş meş gitti sen kaldın canlı. Bunun cezasını yerinde vermeyecek adam da adam değildir.
  • I.aydinI.aydin59 dk önce
    İçişleri bakanım Allah sizden razı olsun
  • ToprakToprak1 sa önce
    Emin olabilirsiniz drift yaptığına değil yakalandığına pişman olmuştur.Bundan sonra drift yapmasa bile ehliyetsiz trafiğe çıkacağı kesindir asıl bu konuda caydırıcı bir ceza verilmeli paraya çevrilemeyen hapis belki akılladırır.

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