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Böyle skandal görülmedi! "Oyuncumuz öldü" deyip maç ertelettiler

İrlanda'da "futbolcumuz öldü" diyerek maç erteleten Ballybrack FC takımının sahtekarlığı ortaya çıktı. Oyunun ölmediğinin anlaşılmanın ardından İrlanda Futbol Federasyonu kulüp hakkında soruşturma başlattı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:46
Böyle skandal görülmedi! "Oyuncumuz öldü" deyip maç ertelettiler

İrlanda'nın Dublin kentindeki Ballybrack FC futbol takımının, 'futbolcumuz öldü' açıklaması yaparak maçlarını ertelettiği ortaya çıktı. Leinster Senior Ligi ekibinin 'öldü' dediği futbolcunun hayatta olduğunun anlaşılmasının ardından soruşturma başlatıldı

Leinster Senior Ligi'ndeki Ballybrack FC futbol takımından bir yöneticinin, federasyonu arayıp, Nuno La Fuente isimli İspanyol oyuncunun ülkesinde trafik kazasında hayatını kaybettiğini söylemesinin ardından, takım oyuncu için ölüm ilanı yayınladı.

Futbolcular kollarına siyah bant taktı, maç ertelendi

Fanatik'in haberine göre; hafta sonu ligde oynanan bütün maçlar öncesinde 'ölen oyuncu' için saygı duruşu yapıldı, futbolcular kollarına siyah bant taktı ve bu takımın maçı da ertelendi.

Futbolseverler ise sosyal medya hesaplarından kulübe baş sağlığı mesajları yağdırdı. Ancak daha sonra Fuente'nin hayatta olduğunun açıklanmasının ardından İrlanda Cumhuriyeti futbol dünyasında kıyamet koptu. Federasyon, ilgili takım aleyhine disiplin soruşturması başlattı.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 18:46
  1. İrlanda Cumhuriyeti
  2. İrlanda
  3. Ballybrack FC
  4. futbolcumuz öldü diyen takım

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