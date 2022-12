Böyle skandal görülmedi! İşte bunlar hep senin eserin Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı'nın Türk toplumunun ahlaki yapısını ifsad etmek için yayınladığı Survivor programının yarışmacıları, ahlaksızlıklarını bir defa daha gözler önüne serdi.

Müstehcen pozlar paylaşıp tepki çeken Turabi'ye Sahra Işık'tan sonra Survivor Adem Kılıçcı'dan da tepki geldi. Turabi, Adem'in paylaşımını görünce çileden çıktı. Turabi Çamkıran, Adem Kılıçcı’yı kafes dövüşüne davet etti ve "Gerçek hayattayız, Acun Ilıcalı'nın lafı geçersizdir" dedi.

Survivor yarışmasında 2014 ve 2015 sezonlarında üst üste iki kez şampiyon olmayı başaran Turabi'nin Amerika'daki müstehcen paylaşımları çok konuşulmuştu.

Cinsel içerikli filmler çeken Turabi Instagram hesabından o çekimlerin fotoğraflarını paylaşmıştı.

Adem Kılıçcı'dan Turabi'ye tepki

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla birçok kişi tarafından tepki alan Turabi Çamkıran’a bir tepki de Survivor’dan tanıdığımız boksör Adem Kılıçcı’dan geldi.

"Acun Ilıcalı'nın lafı geçersizdir"

Yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Turabi şimdi de Survivor şampiyonu boksör Adem Kılıççı ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Turabi, Survivor'da Adem'le yaşadığı kavgayla ilgili yaşananları anlatırken "Gerçek hayattıyız. Acun Ilıcalı'nın 'Turbo dur yoksa diskalifiye olursun' lafı geçersizdir. Herkes hakkını alacak bu saatten sonra. Herkesin gerçek yüzünü dökeceğim. Gemiyle işim olmaz benim. Limanı komple yakarım"!

Turabi daha sonra Adem Kılıçcı'yı üstü kapalı şekilde şu sözlerle topa tutu:

"Otobüste kafa attığımda korkan, muhabirler gelince erkeklenen, Acun abinin 'Turabi sen susacaksın yoksa diskalifiye olursun' lafıyla sustuğumda dayılanan korkağın teki. Ama siz onu beni susturdu diye bilin."

"Kendini at sanan eşek" diyerek Adem'e hakaret etti!

Hızını alamayan Turabi yaptığı bir diğer paylaşımda ise "Kendini at sanan eşsek. Nasıl sana kendini bir sene at gibi hissettirip, bir sonraki sene eşşek olduğunu hatırlattılar. Hatta o eşşekliğini, ve de yenilgini bir ömür unutamayacaksın. Bu senin gibi başarılarını düzenbazlıklarla edinenlerin kaderi. Merak etme. Dopinglerini al. İyice çalış, o kurusıkı teklifinin karşılığını alacaksın. İstediğin olacak. Bir gün burda nasıl yerden yere vurulduğunun görüntüsü paylaşılacak. Senin onayınla. Dolmacı güzelim benim. Kendinizi iyi örnek, beni kötü örnek gibi göstermeye çalışmanızın ta.....*****. Patlıcan beyninizle kızlara attığını emojilerden haberim var" dedi.

Adem'i dövüşe davet etti

Sosyal medya hesabı twitter'dan paylaşımlarına devam eden Turabi Çamkıran, Adem Kılıçcı'yı dövüşmeye davet etti. Turabi paylaşımında; "Tüm hastane masrafların her şeyin bana ait. Zaten gelip seni teke tek her türlü dövecem. Bari bedava olmasın. Beş para etmez korkak, yalancı, düzembaz, kuru sıkı delikanlının tekisin. Bari biraz para edersin sayemde. Dinlene dinlene dövücem seni kafeste. O eskiden dopinglerinden dolayı başarını tekrar elinden aldıkları gibi beni yenersen başarını elinden almiyacağız. Hadi dolmacı güzelim. Yap bi erkeklik kabul et. Sana anlaşma göndericem. İmzalarsın.Dopingli teneke dolmacı güzeli. Ne kadar korkak olduğunu çok iyi biliyoruz. Anca güvenli alanda veya birileri aradayken erkeksin sen. Otobüste kafa attığımda altına etmiştin. Atakan arkadan g*tünü tekmelediğinde kancık bir it gibi kuyruğunu kıstırıp uzaktan havlamıştın" ifadelerini kullandı.

Adem Kılıçcı'dan Turabi'ye cevap gecikmedi

Turabi'nin sosyal medya üzerinden hedef aldığı paylaşımlara sessiz kalmayan Adem Kılıçcı yaptığı paylaşımlarla cevap verdi. Ünlü isim yaptığı paylaşımda "Densize verecek çok güzel cevabım vardır. Susuyorsam bir bildiğim de vardır" ifadelerini kullandı.

'Hırbo ve yalancı'

Turabi ise Adem Kılıçcı'nın kendisine verdiği cevaba Instagram hesabından "Hırbo ve yalancı" diyerek karşılık verdi.