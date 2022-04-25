  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Böyle rezillik yok! Kılıçdaroğlu şov için bakanlığa başvurdu, izin verilince vazgeçti
Siyaset

Böyle rezillik yok! Kılıçdaroğlu şov için bakanlığa başvurdu, izin verilince vazgeçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan askeri okul öğrencilerini ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. “Başvuru kabul edilmeyince hükümete saldırırım” planları yapan Kılıçdaroğlu, bakanlık izin verince dumura uğradı. FETÖ iltisaklıları ziyaret edince tepki çekmek istemeyen CHP lideri, ziyaretten vazgeçti.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 13:36:00 -
Böyle rezillik yok! Kılıçdaroğlu şov için bakanlığa başvurdu, izin verilince vazgeçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında aktif rol oynadığı belirlenen askeri öğrencileri cezaevinde ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

Bakanlık, ziyaret için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne dilekçe verilmesi gerektiğini bildirdi. Fakat Kılıçdaroğlu'nun, bakanlığın ziyarete izin verileceğini bildirmesinin ardından bu ziyaretten vazgeçtiği öğrenildi.

Daha önce darbe girişimi sırasında yer alan Hava Harp Okulu öğrencilerinin aileleri CHP'nin TBMM'deki grup toplantısına katılmış ve Kılıçdaroğlu da cezaevindeki o öğrencileri ziyaret edeceği sözünü vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay