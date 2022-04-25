Böyle rezillik yok! Kılıçdaroğlu şov için bakanlığa başvurdu, izin verilince vazgeçti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan askeri okul öğrencilerini ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. “Başvuru kabul edilmeyince hükümete saldırırım” planları yapan Kılıçdaroğlu, bakanlık izin verince dumura uğradı. FETÖ iltisaklıları ziyaret edince tepki çekmek istemeyen CHP lideri, ziyaretten vazgeçti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında aktif rol oynadığı belirlenen askeri öğrencileri cezaevinde ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.
Bakanlık, ziyaret için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne dilekçe verilmesi gerektiğini bildirdi. Fakat Kılıçdaroğlu'nun, bakanlığın ziyarete izin verileceğini bildirmesinin ardından bu ziyaretten vazgeçtiği öğrenildi.
Daha önce darbe girişimi sırasında yer alan Hava Harp Okulu öğrencilerinin aileleri CHP'nin TBMM'deki grup toplantısına katılmış ve Kılıçdaroğlu da cezaevindeki o öğrencileri ziyaret edeceği sözünü vermişti.