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Medya Böyle rezillik görülmedi! Millet enkaz altında, Akşener'in adamı bunun derdinde
Medya

Böyle rezillik görülmedi! Millet enkaz altında, Akşener'in adamı bunun derdinde

Türkiye, hâlâ enkaz altında kurtarılmayı bekleyen binlerce insan için dua ederken, Meral Akşener'in medyadaki tetikçilerinden Orhan Uğuroğlu, skandal bir yazıya imza attı. Arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili akıl almaz çarpıtmalarda bulunan Uğuroğlu, İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesindeki köşesinde siyasi rant devşirme gayretine girişti.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 12:52:00 -
Böyle rezillik görülmedi! Millet enkaz altında, Akşener'in adamı bunun derdinde

Türkiye, hâlâ enkaz altında kurtarılmayı bekleyen binlerce insan için dua ederken, Meral Akşener'in medyadaki tetikçilerinden Orhan Uğuroğlu, skandal bir yazıya imza attı. 

Arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili akıl almaz çarpıtmalarda bulunan Uğuroğlu, İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesindeki köşesinde siyasi rant devşirme gayretine girişti.

Uğuroğlu, "Yazıklar olsun" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"(…) Erdoğan ailesinin vakfına vergiden kaçırma yöntemi ile dolarları uçuran Kızılay nerede?

Kızılay'ın seyyar aşevleri nerede?

Her depremde kurtarma, çadır kurma ve yemek dağıtan kahraman Türk ordusu nerede?

11 bin yıkılan bina için sadece 4 bin 500 askerin görevlendirilmesi nasıl açıklanabilir?

3 enkaza bir asker görevlendirilmesi rezalettir, skandaldır.

Saraylara, uçaklara, makam aracı filolarına, zevküsefa içinde sözde "itibar" için savrulan paralara yazıklar olsun.

(...) AKP iktidarı çökmüş, enkaz haline gelmiştir.

MHP de bu enkazın altında yok olacaktır…"

 

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Yorumlar

HÖD HÖD

Orhan Uğurlu denen yaratık Allah senin de .......... versin...

bunu deprem de çalıştırsalar 1 hafta

size sorarlar
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