  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özel yalan makinası CHP’li İBB’nin iş bilmezleri yine kafa kafaya çarpıştı! Sofralara Ramazan bereketi müjdesi! İstanbul ve Ankara’da et ve tereyağı fiyatları huzur için sabitlendi! 3 Daire müteahhite 1 daire vatandaşa! Bu taksimi kurt yapmaz Fincancı’nın terazisi hep PKK’yı tartıyor! “I can’t breathe” Bu adamın maaşı 43 milyon dolar! Bakın mesleği ne 2025'te kapanan şirket sayısı yüzde 5,9 artarak 33 bin 270'e çıktı Kapanan şirket sayısı arttı 'Gündüz Kuşağı Programları: Bir Toplumsal Çürüme Mekanizması' ABD Temsilciler Meclisi "Savaş Yetkileri Yasası" karar tasarısını onaylamadı. Trump güle oynaya Erbakan Hoca’nın talebelerine bakın! Saadet Partisi lideri ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
Gündem Böyle oyuncak olmaz! ‘Silahlı çocuklar’ın aslı ortaya çıktı
Gündem

Böyle oyuncak olmaz! ‘Silahlı çocuklar’ın aslı ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Böyle oyuncak olmaz! ‘Silahlı çocuklar’ın aslı ortaya çıktı

Tekirdağ’da sokak ortasında silah teşhiriyle paniğe neden olan çocukların elindeki tabancaların oyuncak olduğu ortaya çıktı; kimlikleri tespit edilen çocuklar ailelerine teslim edildi.

Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi Nusratiye Sokak'ta 22 Ocak'ta ellerinde silah bulunan çocukların gürültü yaparak çevreyi rahatsız ettiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemede videodaki çocukların D.E. (17), G.E. (13), O.T.P. (16) ve M.T. (13) olduğu belirlendi. Ekiplerce yapılan çalışmada iki çocuğun elinde görülen tabancalar ele geçirildi. Söz konusu silahların boncuk atar plastik tabanca olduğu tespit edildi. Kimlik tespitleri tamamlanan çocuklar, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Pendik'te oyuncak tabancayla soygun girişimi kamerada!
Pendik'te oyuncak tabancayla soygun girişimi kamerada!

Yerel

Pendik'te oyuncak tabancayla soygun girişimi kamerada!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23