Böyle olur Zillet Medyasının ahlakı Hapis cezası alanı akladı bir gün bile yatmayanı suçladı

30 sene önce yargılanıp bir gün bile cezaevinde kalmayan bir şahsı sırf devletten ihale aldı diye manşetlere taşırken, 18 yıl hapis cezası alan ve halen de tutuklu bulunan Can Atalay’ı aklama sevdasına düşen Zillet Medyasının çifte standar tutumu basın ahlakını ayaklar altına alıp ezdi.

Yargıtay’ın, 8 sanıklı Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Türkiye İşçi Partisinden milletvekili seçilen Can Atalay’a verilen 18 yıl hapis cezasını onaması ve Can Atalay’ın vekilliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda düşürülmesi Zillet Medyasını deliye çevirdi.

Halk Tv, Cumhuriyet ve Sözcü gibi zillet medyasının gazeteleri, içlerindeki kini hemen her gün gazete ya da TV ekranlarından kusmaya devam ediyor. Medya ahlakını ayaklar altına alan bu karanlık yapılanma 18 yıl hapis cezası onanan Can Atalay’ın sözcülüğünü yapıp arka çıkarken, 90’lı yıllarda gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmış ve bir gün bile hapis cezası almayan bir kişiyi devletten ihale aldı diye manşete çektiler.



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İBDA-C mahkumuna 158 milyonluk ihale başlığı ile verilen haberde Çevre Mühendislik’in yönetim kurulu başkanı M. Sedat Taktak’ın İBDA-C üyeliğinden tutuklanıp hapis yattığı ortaya çıktı diye verilmiş.

30 sene önce yargılanıp bir gün bile cezaevinde kalmayan bu şahsı sırf devletten ihale aldı diye manşetlere taşıyan bu karanlık yapılanmalar basın ahlakını ayaklar altına alarak 18 yıl hapis cezası onanan ve milletvekilliği dahi düşürülen Can Atalay’a güzelleme yapması Zillet Medyasının ahlakını gözler önüne serdi.