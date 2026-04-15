  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP kendi seçmenini İzmir'de sırtından vurdu! Erdoğan’ın başkanlığı meşru mu? İdris Günaydın’dan liderlik ve inanç istismarı yorumu Petrol fiyatlarında diplomasi dopingi: Piyasalar nefes alıyor 'Megastar' bar çıkışı vuruldu! Afganistan’da faize karşı dev adım! Tüm bankacılık sistemini... Meloni’den alkışlanacak karar: Savunma anlaşmasını askıya aldı SGK'da o dönem resmen sona erdi! Yapmayana ağır cezalar geliyor! Trump'tan diplomasi mesajı: İran ile her an görüşebiliriz Senatodan Trump'a şok! Yetkilerini elinde alacaklar Katil orduda kriz: ABD'nin silahları tükeniyor!
Gündem
Gündem

Böyle olur CHP’nin kentsel dönüşümü! Vaat var ama 15 yıldır ev yok

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Böyle olur CHP'nin kentsel dönüşümü! Vaat var ama 15 yıldır ev yok

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında başlatılan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi’nde, aradan geçen 15 yıla rağmen konutlarına kavuşamayan hak sahipleri isyan etti. Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, yaptığı yazılı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i doğrudan göreve çağırdı.

Mağduriyetlerinin görmezden gelindiğini savunan Eray Uslu, CHP yönetiminin İzmir’deki seçmen sadakatine güvenerek hareket ettiğini iddia etti. Uslu, "İzmir'i 'bizim kale' diye görüp 'nasıl olsa bunlar yine oy verir' rahatlığıyla hareket ediyorsunuz ama o iş artık öyle değil. Sayın Özgür Özel, bu iş artık sizin işiniz. Kaçamazsınız, görmezden gelemezsiniz" ifadelerini kullandı.

"Genel merkeze ulaştık, muhatap bulamadık"

Sorunlarını çözmek için daha önce Ankara’ya giderek CHP Genel Merkezi ile temas kurduklarını belirten Uslu, görüşmelerden sonuç alamadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Genel Başkan Yardımcınız Gökan Zeybek’e dosyalarımızı teslim edeli 2 yıl oldu. 'Takipçisi olacağız' dediği günden beri kendisine bir daha ulaşamadık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise bir kez olsun gelip bizimle görüşmedi, konuşmadı."

Sorumluluk Özgür Özel’e yüklendi

Kentsel dönüşüm mağdurları, yaşanan gecikmenin sadece yerel bir yönetim sorunu olmadığını, doğrudan CHP Genel Merkezi'nin sorumluluğunda olduğunu vurguladı. Eray Uslu, "Kentsel dönüşüm konusu CHP'yi yerle yeksan etmişken daha neyi bekliyorsunuz? Bu saatten sonra Uzundere'de yaşanan her mağduriyetin sorumlusu Genel Başkan olarak sizsiniz" diyerek tepkisini dile getirdi.

"Gelin, yüz yüze konuşun"

Mağduriyetin her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Uzundere sakinleri, Özgür Özel’e açık bir çağrıda bulunarak, "Gelin Uzundere'ye, bu insanlarla yüz yüze konuşun" talebinde bulundu. Yıllardır evsiz bırakıldıklarını kaydeden hak sahipleri, artık vaat değil somut bir çözüm beklediklerini yineledi.

Bakan Kurum, kentsel dönüşümle yenilenen Tozkoparan'dan görüntüler paylaştı: Dönüşen Tozkoparan'da bayram böyle geçti
Gündem

Bakan Kurum müjdeleri peş peşe verdi: Kentsel dönüşüme yeni destek paketi, İstanbul'da kura tarihi belli oldu
Gündem

Tüm detaylar belli oldu! Yeni kentsel dönüşüm paketinde merak edilenler
Ekonomi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Chp hükumet mi...

resat,

bugüne kadar bu topraklarda taş üstüne taş koymamış ,koymamış olanlardan ,konser, çalgı ,çengi, bedava alkol,algı bunun gibi işler bekleyin , diğer işler onları alanı değildir ,,
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23