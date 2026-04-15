Böyle olur CHP’nin kentsel dönüşümü! Vaat var ama 15 yıldır ev yok

Mağduriyetlerinin görmezden gelindiğini savunan Eray Uslu, CHP yönetiminin İzmir’deki seçmen sadakatine güvenerek hareket ettiğini iddia etti. Uslu, "İzmir'i 'bizim kale' diye görüp 'nasıl olsa bunlar yine oy verir' rahatlığıyla hareket ediyorsunuz ama o iş artık öyle değil. Sayın Özgür Özel, bu iş artık sizin işiniz. Kaçamazsınız, görmezden gelemezsiniz" ifadelerini kullandı.

"Genel merkeze ulaştık, muhatap bulamadık"

Sorunlarını çözmek için daha önce Ankara’ya giderek CHP Genel Merkezi ile temas kurduklarını belirten Uslu, görüşmelerden sonuç alamadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Genel Başkan Yardımcınız Gökan Zeybek’e dosyalarımızı teslim edeli 2 yıl oldu. 'Takipçisi olacağız' dediği günden beri kendisine bir daha ulaşamadık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise bir kez olsun gelip bizimle görüşmedi, konuşmadı."

Sorumluluk Özgür Özel’e yüklendi

Kentsel dönüşüm mağdurları, yaşanan gecikmenin sadece yerel bir yönetim sorunu olmadığını, doğrudan CHP Genel Merkezi'nin sorumluluğunda olduğunu vurguladı. Eray Uslu, "Kentsel dönüşüm konusu CHP'yi yerle yeksan etmişken daha neyi bekliyorsunuz? Bu saatten sonra Uzundere'de yaşanan her mağduriyetin sorumlusu Genel Başkan olarak sizsiniz" diyerek tepkisini dile getirdi.

"Gelin, yüz yüze konuşun"

Mağduriyetin her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Uzundere sakinleri, Özgür Özel’e açık bir çağrıda bulunarak, "Gelin Uzundere'ye, bu insanlarla yüz yüze konuşun" talebinde bulundu. Yıllardır evsiz bırakıldıklarını kaydeden hak sahipleri, artık vaat değil somut bir çözüm beklediklerini yineledi.