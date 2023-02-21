  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sömürgeci medyaya büyük tepki! Depremzedeler Fox TV muhabirini kovdu

İşte depremi haber veren belirtiler!

Altın ve dolar tahminlerinde hiç yanılmayan Mert Başaran 'telefonlar alıyorum' diyerek uyardı: Yapmayın!

Hem evlatlığı hem de karısı! Refik Erduran’a bak, Diyanet’in haklılığını gör

Uzman isim depremin gerçek şiddetini güncelledi! Deprem sırasındaki gürültünün sebebi bakın neymiş

2023'te dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu

Cübbeli Ahmet Hoca'dan korkutan açıklama: Herkes Mart ayının o gününe dikkat etsin, bir şeyler olabilir

Rusya o ülkelere petrol kararını duyurmuştu! Rus ekonomisi altüst oldu: Enerji, bankacılık için dönüşüm süreci böyle...

12 kişiye mezar olmuştu: Kaçmayı denedi ama olmadı! Mühendisi bakın kim çıktı!

Bloomberg'den dolar için beklenmedik tahmin: Henüz sonlanmadı
Siyaset Böyle olur CHP'linin yardımı
Siyaset

Böyle olur CHP'linin yardımı

CHP'lilerin deprem bölgelerine yaptıkları "yardımlar" pes dedirtti. CHP'li belediye başkanları, gönderilen yardımların üzerinde adeta kendi reklamlarını yapmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 12:23:00 -
Böyle olur CHP'linin yardımı

 yeniakit.com.tr 

Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkıntıya neden oldu. Asrın felaketinde 40 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Büyüklüğü 7'nin üzerindeki depremlerin yarası sarılmaya çalışılırken, Hatay'da 6.4 büyüklüğünde bir deprem ve 5.8 büyüklüğünde ikinci sarsıntı daha yaşandı.

Felaketlerin ardından vatandaşlarımız bölgeye yardım seferberliği başlattı. Başta Konya Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar İlçe Belediyesi olmak üzere belediyeler de yardımların ulaştırılması için var güçleriyle çalışmaya başladı.

Ancak CHP'li belediyelerin yardım kolilerinin üstünde reklamlarını yapması tepki çekti. Önce Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yardım kolisine kendi isminin konulmasını zorunlu hale getirdi. Bir hayırsever, çektiği videoda, "Hayırseverlerden biri o anları kayda alarak tepki gösterdi: “Arkadaşlar bu zorla yapıştırılan bir şey buraya. Bu yapıştırılmadıysa koliyi geri açıyorlar. Bu yapıştırılmadıysa koli alınmıyor. Böyle bir rezillik var burada. Buradaki her kıyafet bu arada insanlardan gelen kıyafetler. Bunlarla gönderilmek zorunda. Bu maalesef olmadan gönderilmiyor. Böyle bir olay var. Şeyi de yavaşlatıyor. Koyun can derdinde kasap et derdinde oluyor biraz." diyerek İlgezdi'ye tepki gösterdi.

Şimdi de Çerçioğlu

CHP'li Aydın Büyükşehir belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, deprem bölgesine gönderdiği bebek bezlerinin üzerine kendi fotoğrafını bastırdığı görüldü. Fotoğrafta Çerçioğlu'nun güldüğü görüldü.

Emin Çölaşan'dan deprem yardımları ile ilgili alçakça ima! Böyle edepsizlik görülmedi
Emin Çölaşan'dan deprem yardımları ile ilgili alçakça ima! Böyle edepsizlik görülmedi

Medya

Emin Çölaşan'dan deprem yardımları ile ilgili alçakça ima! Böyle edepsizlik görülmedi

Depremzedeler çaresizlik içinde! O yurt dışı gezilerinde
Depremzedeler çaresizlik içinde! O yurt dışı gezilerinde

Gündem

Depremzedeler çaresizlik içinde! O yurt dışı gezilerinde

Depremi fırsat bildiler! Adice zam yaptılar
Depremi fırsat bildiler! Adice zam yaptılar

Ekonomi

Depremi fırsat bildiler! Adice zam yaptılar

Depremin olduğu 6 il için dikkat çeken petrol kararı! Türkiye'ye duyuruldu
Depremin olduğu 6 il için dikkat çeken petrol kararı! Türkiye'ye duyuruldu

Gündem

Depremin olduğu 6 il için dikkat çeken petrol kararı! Türkiye'ye duyuruldu

Necmettin Batırel'den çok konuşulacak
Necmettin Batırel'den çok konuşulacak "deprem" iddiası! Kasıtlı olarak yaşatıldığına dair...

Medya

Necmettin Batırel'den çok konuşulacak "deprem" iddiası! Kasıtlı olarak yaşatıldığına dair...

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hasel

Bir daha seçmeyin böyle reklamcıları.İş vatandaşta biter.Seçerseniz,istismar da yapar,gülerde.

Rabia Zafer

EVET TAM ANLAMIYLA BİR REKLAM SÖZDE YARDIM.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23