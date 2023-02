Böyle olur CHP'linin yardımı

yeniakit.com.tr

Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkıntıya neden oldu. Asrın felaketinde 40 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Büyüklüğü 7'nin üzerindeki depremlerin yarası sarılmaya çalışılırken, Hatay'da 6.4 büyüklüğünde bir deprem ve 5.8 büyüklüğünde ikinci sarsıntı daha yaşandı.

Felaketlerin ardından vatandaşlarımız bölgeye yardım seferberliği başlattı. Başta Konya Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar İlçe Belediyesi olmak üzere belediyeler de yardımların ulaştırılması için var güçleriyle çalışmaya başladı.

Ancak CHP'li belediyelerin yardım kolilerinin üstünde reklamlarını yapması tepki çekti. Önce Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yardım kolisine kendi isminin konulmasını zorunlu hale getirdi. Bir hayırsever, çektiği videoda, "Hayırseverlerden biri o anları kayda alarak tepki gösterdi: “Arkadaşlar bu zorla yapıştırılan bir şey buraya. Bu yapıştırılmadıysa koliyi geri açıyorlar. Bu yapıştırılmadıysa koli alınmıyor. Böyle bir rezillik var burada. Buradaki her kıyafet bu arada insanlardan gelen kıyafetler. Bunlarla gönderilmek zorunda. Bu maalesef olmadan gönderilmiyor. Böyle bir olay var. Şeyi de yavaşlatıyor. Koyun can derdinde kasap et derdinde oluyor biraz." diyerek İlgezdi'ye tepki gösterdi.

Şimdi de Çerçioğlu

CHP'li Aydın Büyükşehir belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, deprem bölgesine gönderdiği bebek bezlerinin üzerine kendi fotoğrafını bastırdığı görüldü. Fotoğrafta Çerçioğlu'nun güldüğü görüldü.