Böyle imam görülmedi! Namazı ben kıldıracağım diye tutturdu sonra da…

Sosyal medyada yayınlanan bu video milyonlarca kişi tarafından izlendi. Videoda namaz kılmaya hazırlanan baba ile minik bir oğul görünüyor. Çocuk babasının önüne geçerek namazı ille de ben kıldıracağım diye ısrar edince babası da izin veriyor.

Böylece imam olan çocuğun kıldırdığı namaz sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce beğeni topladı. İşte o video…



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