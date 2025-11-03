  • İSTANBUL
Böyle hırsızlık görülmedi: Trafiğe aldırış etmedi!
Yerel

Böyle hırsızlık görülmedi: Trafiğe aldırış etmedi!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya

Diyarbakır’da sepetli motosiklet kullanan 2 kişi, seyir halindeki tıra yanaşıp içindeki koyunları çaldı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sepetli motosiklet kullanan iki kişi, seyir halindeki koyun taşıyan tıra sıfır yanaştı. Motosikletteki şahıslardan biri, tırın arka kapısını açarak içine girdi. Şahıs tırda bulunan koyunları yine seyir halindeki sepetli motosiklete attı.

Sosyal medyada paylaşılan o anlar bu kadarına da pes dedirtti.

CHP’de hırsızlığın yeni versiyonu

Artvin’de şaşırtan hayvan hırsızlığı

