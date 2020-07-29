Böyle hazımsızlık görülmedi! Ayasofya'nın kopyasını inşa ediyorlar

Türkiye'de 24 Temmuz'da ibadete açılan Ayasofya Camisi'nin mini bir kopyasının Suriye'de inşa edileceği öne sürüldü.

Edinilen bilgilere göre, 'Mini Ayasofya' Rusya tarafından Hama kentinde inşa edilecek ve 'dinler arası barışçıl diyaloğun' önemini burgulayacak.

Lübnan merkezli el Modon'un haberine göre bina inşa fikri kentteki Esed yanlısı milis lideri Nabeul el Abdullah tarafından ortaya atıldı.

Euronews'e konuşan Suriye Ortodoks Kilisesi yetkilileri bu yönde bazı duyumlar aldıklarını ancak asıl muhatabın Yunan Ortodoks Kilisesi olduğunu belirtti. Yunan Ortodoks Kilisesi yetkilileri ise bu yöndeki soruları yanıtsız bıraktı.

Lübnan basınına göre Ayasofya'nın replikasının inşası fikri önce Hama Rum Ortodoks Piskoposu Nicolos Baalbaki'den onay aldı ardından Suriye'de konuşlu Rus ordu yetkililerine sunuldu.

Minyatürün, kentte Ortodoks toplumunun yoğunlukta yaşadığı Sukaylebiye ilçesinde milis lideri el Abdullah tarafından bağışlanan bir arazi üzerine inşa edileceği söyleniyor.

Arapça yayın yapan Rai el Yevm gazetesi, Rus Milletvekili Vitaly Milonov'un Suriye'nin mini Ayasofya'nın replikası için ideal bir yer olduğunu belirttiğine atıfta bulundu.

"Türkiye'ye mesaj verilmek isteniyor"

Esad rejiminin Ayasofya'nın bir kopyasını Suriye'de yaptırma kararı, bu ülke toprakları içerisinde asker bulunduran ve muhalifleri destekleyen Ankara'ya karşı siyasi bir intikam olarak değerlendiriliyor.

El-Modon'a konuşan muhalif aktivistler, "Moskova projeye yardım ederek, Suriye'deki askeri varlığını ve Esed yönetimine verdiği desteği haklı çıkarmaya çalışıyor" şeklinde yorumladı.

Aktivistler ayrıca, Ayasofya için arazi bağışlayan el Abdullah'ın, Esad'ın devrilmesi durumunda Rusya ile ilişkilerini sağlama alma amacı taşıdığını dile getirdi.