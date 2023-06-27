Böyle hadsizlere konser olmaz! Akit yazdı yanlıştan dönüldü
AK Partili Çarşamba Belediyesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldıran şarkıcıya konser verdirmesini Akit gündeme getirmişti. Söz konusu konser, Akit'in çağrılarının ardından iptal edildi.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Partililere küfreden şarkıcı bozuntusu Melek Mosso'ya konser verdirdi, Cumhur İttifakı seçmeni söz konusu skandala tepki gösterdi, Yüksel seçmene adeta meydan okuyarak inadına konseri iptal etmedi, üstüne sahneye çıkıp Mosso ile birlikte şarkı söyledi, AK Parti karşıtı şarkıcıya sarıldı.
Bu olay gündemdeki yerini korurken, bu kez Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ın, Eypio mahlaslı Abdurrahim Akça'ya konser verdirmesi ağızları açık bıraktı. Zira Akça, özellikle Gezi kalkışması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakaretler etmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Yanlıştan dönüldü
Akit, söz konusu konserin iptali için çağrı yaptı. Çağrıların ardından Başkan Doğan, Eypio konserini iptal etti.
Medya
AK Partili başkan neye uğradığını şaşıracak! Edepsiz Melek Mosso'ya verdirttiği konserin altından bakın ne çıktı
Gündem
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Melek Mosso konseri sonrası görevinden istifa etti! Gündem olmuştu