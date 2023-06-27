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Gündem Böyle hadsizlere konser olmaz! Akit yazdı yanlıştan dönüldü
Gündem

Böyle hadsizlere konser olmaz! Akit yazdı yanlıştan dönüldü

Yeniakit Publisher
2023-06-27 15:33:00 - 2023-06-27 15:44:30
Böyle hadsizlere konser olmaz! Akit yazdı yanlıştan dönüldü

AK Partili Çarşamba Belediyesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldıran şarkıcıya konser verdirmesini Akit gündeme getirmişti. Söz konusu konser, Akit'in çağrılarının ardından iptal edildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Partililere küfreden şarkıcı bozuntusu Melek Mosso'ya konser verdirdi, Cumhur İttifakı seçmeni söz konusu skandala tepki gösterdi, Yüksel seçmene adeta meydan okuyarak inadına konseri iptal etmedi, üstüne sahneye çıkıp Mosso ile birlikte şarkı söyledi, AK Parti karşıtı şarkıcıya sarıldı.

Bu olay gündemdeki yerini korurken, bu kez Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ın, Eypio mahlaslı Abdurrahim Akça'ya konser verdirmesi ağızları açık bıraktı. Zira Akça, özellikle Gezi kalkışması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakaretler etmişti.

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Yanlıştan dönüldü

Akit, söz konusu konserin iptali için çağrı yaptı. Çağrıların ardından Başkan Doğan, Eypio konserini iptal etti.

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