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Dünya Böyle festival olmaz olsun! Manyak mısınız ulan siz?
Dünya

Böyle festival olmaz olsun! Manyak mısınız ulan siz?

Endonezya'daki Çinliler tarafından Ay Takvimi'ne göre ilk ayın 15. günü düzenlenen "Cap Go Meh Festivali" dünyanın en korkunç festivali olabilir. Dehşete düşüren görüntüler görenlerin tüylerini diken diken ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 13:19:00 -
Böyle festival olmaz olsun! Manyak mısınız ulan siz?

Dünyanın en korkunç festivali, Çinliler tarafından düzenlenen "Cap Go Meh Festivali" olabilir. +18 görüntülere neden olan festivale katılım yoğun oluyor.

 

Korkunç festivale katılanlar vücutlarına çeşitli aletler batırarak dehşet verici görüntüler sergilerken bunlarla vücutlarını arındırdıklarına inanıyorlar. 

 

Yüzde 80'i Müslüman olan Endonezya'da Çinli azınlık ülkenin değişik bölgelerinde geleneklerini yaşatmaya devam ediyor. 

 

 

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