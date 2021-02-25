Böyle duyurdu: Türkiye'den bir heyet ülkemizde incelemeler yapacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Stasa Kosarac'la görüştü. Hükümet binasındaki görüşmeye, ülkenin iki entitesinden Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Tarım Orman ve Su İşleri Bakanı Semsudin Dedic ile Sırp Cumhuriyeti (RS) Tarım ve Orman Bakanı Boris Pasalic de katıldı.

Bakan Pakdemirli, Kosarac ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Bosna Hersek'teki temaslarına yoğun bir şekilde başladıklarını, bu ziyaretin Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin 16 Mart'ta Ankara'ya yapacağı ziyaretin ön çalışması amacıyla yapıldığını kaydetti.

Bugün iki ülke ilişkileri açısından oldukça memnun edici bir haberi de paylaştıklarını söyleyen Pakdemirli, "Serbest Ticaret Anlaşması'nın TBMM safhasına gelmiş olduğu haberini verdik. Bu, ikili ticareti ve ilişkileri geliştirecektir." dedi.

Pakdemirli, Türkiye'nin tüm Balkan ülkeleriyle dış ticaret fazlası verdiğine dikkati çekerek, "Bosna Hersek'le de durum öyle, ancak tarım ürünlerinde Bosna Hersek'in kırsal kalkınmasına destek amacıyla yapılmış ikili ilişkiler ve Ticaret Bakanlığımızın yapmış olduğu anlaşmalar sebebiyle burada dış ticaret fazlası vermiyoruz. Bu, Bosna Hersek'e Türkiye'nin verdiği bir destektir." şeklinde konuştu.

Türkiye'den teknik heyet Bosna Hersek'te ormancılık alanında incelemeler yapacak

Pakdemirli, Balkan ve Türk üniversitelerinin tarım, orman, hayvancılık ve gerekli diğer alanlarda afiliye olması konusunda da Türkiye'de Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile görüşeceğini belirterek, görüşmede ayrıca kanatlı ürünlerin Türkiye'den ihracatının kolaylaştırılmasını, Türkiye'de bugün fazlalığı olan patates ve soğan ürünlerinin mümkünse Bosna Hersek aracılığıyla Avrupa ülkelerine pazarlanması konularını da ele aldıklarını aktardı.

Ormancılık faaliyetleri noktasında Bosna Hersek'te yeşil alanların artırılması, yangınlarla mücadele, katma değerli ürünlerin daha değerli hale getirilmesi ve ormanların doğru bir şekilde yönetilmesi konusunda bilgi alışverişinde bulunduklarını söyleyen Pakdemirli, "Konuyla ilgili en yakın zamanda bir mutabakat zaptı imzalayacağız. Bizden talep edilen teknik heyet ise pazartesi itibarıyla Bosna Hersek'te çalışmaya başlayacak." dedi.

Bosna Hersek Serbest Ticaret Anlaşması için TBMM'nin onayını bekliyor

Kosarac da görüşmede dış ticaret trafiğinin ele alındığını kaydederek, "16 Mart'a kadar Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının TBMM'den geçeceği umut ediyoruz." diye konuştu.

Orman ve çevre korumasına ilişkin gelecek günlerde ülkeye ulaşacak Türk teknik ekibinin entitelerde incelemeler yapacağını belirten Kosarac, Bosna Hersek'in yaban mersini gibi en tanınan ürünlerinin Türkiye pazarında yer edinmesini de ele aldıklarını kaydetti.

Kosarac, gelecek dönemde sonuca bağlanmasını bekledikleri et ihracatı konusunda gerekli veteriner belgelendirilmelerinin en kısa sürede yapılması talimatının verildiğini de ifade ederek, ikili ilişkilerin daha da gelişmesi için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin Bosna Hersek için oldukça önemli bir pazar olduğunun altını çizen Kosarac, 2020'de Türkiye'ye ihracatın bir önceki yıla oranla yüzde 3,6 büyüdüğünü sözlerine ekledi.

Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyet, başkent Saraybosna'da ayrıca Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Milorad Dodik, Boşnak üye Sefik Dzaferovic ve Hırvat üye Zeljko Komsic tarafından kabul edildi.