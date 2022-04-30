Böyle duyurdu: Türkiye ile yeni anlaşma imzalayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 14 Nisan'da güven mektubunu sunarak görevine başlayan, Mali'nin yeni Ankara Büyükelçisi Coulibaly, AA muhabirine Türkiye-Mali ilişkileri ile iki ülkenin savunma ve ekonomik iş birliği alanlarını değerlendirdi.

Coulibaly, Mali ve Türkiye ilişkilerinin iyi bir noktada olduğunu belirterek gösterdiği dayanışma nedeniyle Türk hükümetine ve halkına teşekkür etti.

Mali'nin birçok zorluğun yanı sıra "yasa dışı ve meşru olmayan" yaptırımlarla karşıya olduğunu aktaran Coulibaly, "Türkiye Mali'ye yardım ediyor. İki hafta önce yarım milyon doz Kovid-19 aşısı aldık. Bu, ülkem için iyi bir şey" diye konuştu.

Büyükelçi, ayrıca 500'den fazla Malili öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğünü söyledi.

"Burada üç ay geçirdikten sonra Türkiye'de gördüklerim inanılmaz"

İki ülke arasındaki iş birliği alanlarına değinen Coulibaly, özellikle Türkiye'nin savunma sanayisine işaret ederek "Mali'nin Türkiye'deki her alanla ilgilendiğini söyleyebilirim. Özellikle savunma alanıyla. Burada üç ay geçirdikten sonra Türkiye'de gördüklerim inanılmaz. Çünkü Türkiye'de savunma sanayisinin iyi bir seviyede olduğunu ve savunma sanayisini silahlı kuvvetlerin zorluklarına göğüs gerecek şekilde geliştirdiğini fark ettim. (Bu alanda) Her şeyle ilgileniyoruz, uçak, zırhlılar, sinyal iletişimi gibi." ifadelerini kullandı.

Coulibaly, Mali'nin Türkiye ile terörle mücadele konusunda neredeyse aynı sorunla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek "Asıl mesele terörle mücadeledir. Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir terörle mücadele ettiğini biliyoruz. Yani Türkiye'nin bir deneyimi var. Bu deneyimden ders almak istiyoruz." dedi.

"İki ülke arasında Teknik İşbirliği Anlaşması imzalayacağız"

Mali Savunma ve Muharip Gaziler Bakanı Sadio Camara'nın yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştüğünü kaydeden Coulibaly, "Birlikte birkaç şey yapacağız. Uzmanlar sahada çalışıyor, değerlendirme sürüyor. Bundan sonra birlikte neler yapabileceğimize bakacağız. Ekleyebileceğim şu ki, buradaki elçilik düzeyinde mümkün olan en kısa sürede Mali'den bir savunma ataşesi alacağız. Çünkü Türkiye'nin Bamako'da bir savunma ataşesi var. Bu yüzden bizim de savunma ataşemizi buraya yerleştirmemiz gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Mali Savunma ve Muharip Gaziler Bakanı Camara'nın Milli Savunma Bakanı Akar'ı ziyaretinin çok önemli olduğunu vurgulayan Coulibaly, ziyaretin sonunda Camara'nın Akar'ı Mali'ye davet ettiğini aktardı.

Coulibaly, iki ülke arasında savunma iş birliği konusunda yeni adımların atılıp atılmayacağına ilişkin ise "İki ülke arasında zaten bazı anlaşmalarımız var. Bir an önce iş birliği alanlarını genişletmek istiyoruz. Savunma ve güvenlik alanında çalışabilmemiz için iki ülke arasında Teknik İşbirliği Anlaşması imzalayacağız." dedi.

"Mali ile iş birliği yapmak isteyen 10'dan fazla Türk iş adamını kabul ettim"

Mali ve Türkiye'nin ekonomik iş birliği ve karşılıklı yatırım fırsatlarına da değinen Coulibaly, "Ekonomik ilişkiler çok dinamik. Buraya geldiğimden beri Mali ile iş birliği yapmak isteyen 10'dan fazla Türk iş adamını kabul ettim. Geçen ekim ayında Mali Ticaret ve Sanayi Bakanı toplantı için İstanbul'daydı ve Mali'den 20'den fazla iş adamı vardı. Yani işler ilerliyor. Ticaretle ilgileniyoruz çünkü Türkiye'den Mali'ye inşaat malzemeleri gidiyor ve Türkiye'deki inşaat firmaları da Mali'de yollarda, köprülerde, binalarda çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Coulibaly, Türkiye'nin mobilyalarının dünyanın en iyileri arasında yer aldığını belirterek Mali'nin Türkiye'deki mobilya sektörüyle de ilgilendiğini söyledi.

Öte yandan ekonomik sorunlarına ve Kovid-19 salgınına rağmen Mali'nin Afrika'nın en büyük pamuk üreticisi olduğunu kaydeden Coulibaly, "Mali pamuğu Teksas pamuğundan sonra en kaliteli pamuktur. Dolayısıyla bu alanda da Türkiye ile yapabileceğimiz şeyler var. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'nin pamuğu dönüştürme konusunda büyük fabrikaları var." dedi.

Türkiye-Afrika ilişkileri

Türkiye'nin Afrika kıtasına ilgisinin Türkiye-Mali ilişkilerine olumlu yansıyacağını düşündüğünü kaydeden Coulibaly, Afrika'da bir serbest ticaret alanının olmasının da ekonomik ilişkilere faydalı olabileceğini dile getirdi.

Coulibaly, "Örneğin, Mali'de pamuk dönüşümü ile ilgili bir fabrika kurmak istiyorsak ilk dönüşümü Mali'de yapabiliriz ve bundan sonra kumaşı Burkina'da (Burkina Faso) yapabiliriz ve (dahası) bunu neden Fildişi Sahili'nde sonlandırmayalım? Yani Türkiye'nin tüm Afrika kıtasıyla geniş bir ilişkiye sahip olması bence iyi bir şey" değerlendirmesini yaptı.

Afrika Birliği için de pek çok şey yapabileceklerini kaydeden Coulibaly, bunların arasında teknoloji transferinin de olduğunu aktardı.

Coulibaly, Mali'nin nüfusunun yüzde 50'sinin 15 yaşından küçük olduğuna dikkati çekerek Türkiye'nin Afrika'daki potansiyeli fark ettiğini ve birlikte pek çok şey yapabileceklerini söyledi.