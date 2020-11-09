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Dünya Böyle duyurdu: Biden göreve başlamadan önce istifa edeceğim
Dünya

Böyle duyurdu: Biden göreve başlamadan önce istifa edeceğim

NASA Başkanı Jim Bridenstine, Joe Biden göreve başlamadan önce görevden ayrılacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 23:30:00 -
Böyle duyurdu: Biden göreve başlamadan önce istifa edeceğim

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Jim Bridenstine, ABD'nin 46. başkanı olarak seçilen Joe Biden göreve başlamadan önce görevden ayrılacağını duyurdu.

Aviation Week'e röportaj veren Bridenstine, Biden idaresinin yeni başkanın 'güvendiği' bir NASA yöneticisine ihtiyaç duyacağını söyleyerek kendisinin o kişi olmadığını belirtti.

Bridenstine, "Buradaki doğru soru şu: 'Bir kurum olarak NASA'nın çıkarına ve Amerika'nın keşif programının çıkarına en uygun olan nedir?" dedi.

"O kişi ben değilim"

"Bunun için ABD Başkanı ile yakın ilişkisi olan, yönetimin güvendiği birisine ihtiyacınız var" diyen Bridenstine, "Çok başarılı olduk ama bunun sebebi (Başkan ile kurulan) ilişkiydi. Bu ilişkilere sahip olmalısınız. Başkan kim olursa olsun, tanıdıkları ve güvendikleri birine ve yönetimin güvendiği birine sahip olmalılar. O kişi ben olmayacağım." ifadelerini kullandı.

NASA Başkanı Bridenstine, göreve 2017'de Başkan Donald Trump tarafından atanmıştı.

Bridenstine, Trump döneminde en uzun süre hizmet veren yetkililerden biri arasında yer alıyor.

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