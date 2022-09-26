Böyle dizi olmaz olsun! Nasıl bir kafadır bu...
Star TV'nin yeni dizisi Yalı Çapkını dizisindeki hamamda kız seçme sahnesi yok artık dedirtti. Dizideki ahlaksız sahneler izleyenler tarafından sosyal medyada en çok konuşulan madde oldu.
Star TV'nin yeni dizisi Yalı Çapkını dizisindeki hamamda kız seçme sahnesi yok artık dedirtti. Dizideki ahlaksız sahneler izleyenler tarafından sosyal medyada en çok konuşulan madde oldu.
Profesör Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan bir hikaye daha televizyon dizisi oldu.
Star TV'nin yeni dizisi Yalı Çapkını skandal sahnelerle izleyenleri şaşırttı. Dizi, bazı sahneleriyle sosyal medyada da tepkilerin odağına yerleşti.
Yalı Çapkını dizisindeki hamamda gelin seçme sahnesi, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini topladı.
"Rezil bir dizi"
Sosyal medya kullanıcılarının bazıları, Yalı Çapkını dizisindeki hamamdan gelin seçme sahnesi için şu yorumlarda bulundu:
"İnanılmaz rezil bir dizi, Umarım yayın hayatı kısa olur, Böyle bir dizi için harcanan hiçbir emek konuşulmaya değer değil."
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