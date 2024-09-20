  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’li belediye O camiyi yapmayacağız! AK Parti’den açıklama “Biz Yapacağız”

‘Futbola rahatlık getirir’ diyerek duyurdular! Devrim olacak futbolda devrim… Dünya bu olayı konuşuyor!

Türkiye ile yapılan anlaşma Yunanistan'a bayram ettirdi! 'Ülkeye huzur getirdi' diyerek duyurdular

CHP ve yavrularının tek amacı! Darbe anayasasına dokundurtmayız!

Acun Ilıcalı’yı çileden çıkarttı! Bakalım cevabı ne olacak? Derbi öncesi kılıçlar çekildi…

Barbar İsrail’i her alanda boykot edelim

Lübnan’da yeni düzenleme Uçaklarda resmen yasaklandı

Dünyanın en zengini bile olsa başı dertte!

FETÖ’cüler siyonistleri taklit etmiş

Türkiye'nin hamlesi o ülkeleri köşeye sıkıştırdı! ROKETSAN'ın ALKA lazer silahı bakın ne yapacak!
Yerel Böyle canilik görülmedi! Arkadaşını öldürüp, öyle bir şey yaptı ki...
Yerel

Böyle canilik görülmedi! Arkadaşını öldürüp, öyle bir şey yaptı ki...

Yeniakit Publisher
2024-09-20 16:24:00 - 2024-09-20 16:25:37
Böyle canilik görülmedi! Arkadaşını öldürüp, öyle bir şey yaptı ki...

Dehşete düşüren olay İstanbul Esenler'de yaşandı. 52 yaşındaki adam evine çağırdığı yabancı uyruklu arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle arkadaşını öldüren cani, daha sonra öldürdüğü kişinin fotoğrafını çekti.

İddiaya göre korsan taksicilik yapan 52 yaşındaki yabancı uyruklu İbrahim Alobeid, yine yabancı uyruklu olan arkadaşını evine çağırdı. Evde bir süre oturan iki arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ÖLDÜRDÜĞÜ ARKADAŞININ FOTOĞRAFINI ÇEKMİŞ

Kavga sırasında şüpheli şahıs, arkadaşı İbrahim Alobeid'i birkaç bıçak darbesiyle sırtından bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli daha sonra arkadaşının fotoğrafını çekti. Olayın olduğunu duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İbrahim Alobeid'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine geldiklerinde şüpheliyi yakalayan polis ekipleri, şüphelinin kaçak yollarla yurda giriş yapan biri olduğunu tespit etti.

"BIÇAKLA ARKADAŞINI KESMİŞ"

Mahalle sakini bir vatandaş ise, “Vatandaşın biri burayı kiraya verdi, sahibi rahmetli oldu. Bunlar sokaklarda satıcılık yapıyor. Şimdi duyduğuma göre bıçakla arkadaşını kesmiş” şeklinde konuştu.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İbrahim Alobeid'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

O rapor ortaya çıktı: Narin Güran cinayetinde kan donduran detaylar!
O rapor ortaya çıktı: Narin Güran cinayetinde kan donduran detaylar!

Yerel

O rapor ortaya çıktı: Narin Güran cinayetinde kan donduran detaylar!

O rapor ortaya çıktı: Narin Güran cinayetinde kan donduran detaylar!
O rapor ortaya çıktı: Narin Güran cinayetinde kan donduran detaylar!

Yerel

O rapor ortaya çıktı: Narin Güran cinayetinde kan donduran detaylar!

Narin cinayetinde şok gelişme! Arkasında gizli operasyon mu var?
Narin cinayetinde şok gelişme! Arkasında gizli operasyon mu var?

Medya

Narin cinayetinde şok gelişme! Arkasında gizli operasyon mu var?

{relation id:1886877 slug:'o-rapor-ortaya-cikti-narin-guran-cinayetinde-kan-donduran-detaylar'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23