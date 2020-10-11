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Dünya Böyle bir olay görülmedi! Kimse ne yapmak istediğini çözemedi
Dünya

Böyle bir olay görülmedi! Kimse ne yapmak istediğini çözemedi

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir mağazada alışveriş yapan adamın dezenfektan içtiği anlar kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 17:59:00 -
Böyle bir olay görülmedi! Kimse ne yapmak istediğini çözemedi

Rusya’da marketten alışveriş yapan bir kişi, marketten çıkarken asılı bulunan şişeden dezenfektan içti.

Koronavirüs salgını başladıktan sonra tüm dünya ülkeleri farklı uygulamalar ile salgının önüne geçmeye çalışıyor. Virüsün en çok görüldüğü ülkelerden olan Rusya’da da tedbirler uygulanmaya devam ederken, tüm alışveriş merkezleri, market, eczane ve çeşitli esnaf gruplarına dezenfektan bulundurma zorunluluğu getirildi. Mağaza ve dükkanlara girenler dezenfektan kullanarak alışveriş yapıyor. Rusya’nın başkenti Moskova’da ise bir müşterinin görüntüleri ülkede gündem oldu. Bir marketten alışveriş yapan kişi kasiyere ödeme yaptıktan sonra kapı girişine asılan dezenfektan şişesine yöneldi. Müşteri çeşmeden su içer gibi dezenfektan şişesine ağzını dayayarak dezenfektanı içmeye başladı. Bir süre şişenin içindeki dezenfektanı içen kişi sendeleyerek marketten çıktı. Olayı fark eden market görevlileri, sosyal medyada görüntüleri paylaştı. Dezenfektanı içen kişiye ne olduğu ile ilgili bir bilgi edinilemezken, sosyal medyada yayınlanan görüntüleri izleyenler çeşitli yorumlarda bulunarak market müşterisiyle alay etti.

Moskova’da 190 dükkan kapatıldı

Rusya’da salgın ile mücadelede ilginç görüntüler ortaya çıkmaya devam ederken, virüsün en fazla görüldüğü Moskova’da katı tedbirler uygulanıyor. Moskova Belediyesi, son yaptığı açıklamada mağaza ve dükkanlarda halkın kullanımı için dezenfektan bulundurmayan birçok mekana cezalar verildiğini açıkladı. Bazı iş yerlerine para cezaları kesilirken, sürekli kurallara uymayan toplam 190 iş yerinin mühürlenerek kapatıldığı açıklandı.

 

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